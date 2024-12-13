Названо "слуг народу", які більше всього прогулювали засідання Ради (фото)

Для боротьби з прогульництвом у 2019 році була запроваджена система "штрафування"

В Україні й досі існують депутати, які за весь період ІХ скликання та після початку повномасштабного вторгнення не відвідували Верховну Раду. Мова йде за нардепів з партії "Слуга народу".

Рух "Чесно" оприлюднив цей список. Там вказали, скільки депутати не відвідували свої робочі місця.

Загалом, за даними журналістів, 23 нардепи IX скликання пропустили понад половину голосувань у Раді. А хтось взагалі не з'являвся.

Хто не приходив до Верховної Ради до повномасштабного вторгнення

До списку потрапив Олександр Дубінський, який наразі вже рік перебуває в СІЗО. Спочатку він був нардепом від партії "Слуга народу", а потім став позафракційним. Журналісти пишуть, що за весь час ІХ скликання його не було під час голосувань близько 69%.

На другому місці після Дубінського у партії "Слуга народу" фігурує ім'я нардепки Людмили Буймістер. Вона не відвідувала голосування Верховної ради близько 62%.

Третє місце прогульників у Верховній раді з партії "Слуга народу" посідає ще одна депутатка — Анастасія Ляшенко. Можновладця не з'являлась на голосування 53%.

"Зазначимо, що неучасть депутата у роботі парламенту без поважних причин свідчить про невиконання ним своїх обов’язків. Утім, позбавити депутата мандата за прогули неможливо. Для боротьби з прогульництвом у 2019 році була запроваджена система "штрафування": прогульника можуть позбавити депутатських виплат, якщо він протягом місяця без поважних причин не брав участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або більш як у 50% засідань свого комітету", — йдеться у матеріалі видання, журналісти зазначили, що у травні 2022 року нардепи зупинили дію цієї норми на час воєнного стану.

Хто почав пропускати голосування у Верховній Раді після початку повномасштабного вторгнення

Рух "Чесно" також оприлюднив список депутатів, які не з'являлись на голосуванні після початку повномасштабного вторгнення. Список депутатів-прогульників від партії "Слуга народу" розширився, а також додались нардепи, які перебувають у Реєстрі зрадників.

Першим у цьому антирейтингу посідає Олексій Ковальов. Він не був на голосуванні Верховної Ради після початку повномасштабної війни на 93%, хоча до цього, він пропускав всього 10% голосувань. На фото, яке ми додамо нижче він зображений на червоному фоні, а це означає, що його було внесене в Реєстр зрадників.

Олексій Ковальов, який поїхав на окуповану Херсонщину й активно допомагав там росіянам. Зрештою його знайшли мертвим у Голій Пристані.

Не відвідував голосування і нардеп від партії "Слуга народу" Ігор Васильковський. Після початку повномасштабної війни він був відсутній на 77%. Зараз він не є депутатом.

Анастасія Ляшенко, що до повномасштабного вторгнення, що після не з'являлась на голосуванні на 66%.

Очолив антирейтинг політиків-прогульників і український спортсмен, а нині депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк. Він після початку повномасштабного вторгнення не голосував у Верховній Раді на 62%.

Однакову кількість відсотків отримали депутати від партії "Слуга народу" Андрій Холодов (57%), а також Дар'я Володіна (57%).

Відстає від них всього на один відсоток депутатка Єлизавета Ясько. Вона не відвідувала голосування на 56%.

Найменше зі всіх депутатів, які не з'являлись на голосуванні від партії "Слуга народу" — Микола Галушко. Його не було на 50%.

Журналісти пишуть, що не з’являвся у парламенті деякий час і колишній "слуга" Гео Лерос, якого у лютому 2023 року Рада відсторонила від участі у засіданнях до кінця поточної сесії (на майже дев’ять місяців). За словами самого нардепа, причиною стало те, що під час свого виступу він назвав голову Офісу президента Андрія Єрмака "феесбешною гнидою".

Кілька депутатів перестали відвідувати Раду з об’єктивних причин — через перебування у СІЗО чи під домашнім арештом. Так, зберігають мандати, але не беруть участі у голосуваннях підозрювані у держзраді Олександр Дубінський, а також скандальний мажоритарник від "Слуги народу" МиколЯа Тищенко.

У ВРУ-9 частина нардепів вдалася до втечі з країни, коли їм загрожувала підозра або судовий вирок. Наприклад, буквально перед винесенням вироку виїхав "слуга" Андрій Одарченко, а за день до вручення підозри втік з України фігурант Реєстру зрадників Артем Дмитрук. Правоохоронці вважають, що вони незаконно перетнули кордон.

Раніше "Телеграф" писав, які нардепи зникли з Ради після початку вторгнення РФ.