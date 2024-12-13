Депутат від "Слуги народу" пафосно відмовився від інавгурації Трампа: відео-мем

Реальне вікно можливостей для України відкриється вже десь у середині лютого, вважає депутат

Українські політики нібито почали отримувати запрошення на інавгурацію Трампа. Українці бурхливо на це відреагували.

Олег Дунда в ефірі День.LIVE зазначив, що вже отримав таку пропозицію на січневу подію в США, однак не володіє інформацією, чи запросили, зокрема, Зеленського.

"Про нашого українського президента Зеленського не знаю, чи є запрошення, чи ні, але я безумовно переконаний, що представники українського політкома будуть на інаугурацію. Ба більше, вже почали надходити ці запрошення. Здається, два дні тому надійшло запрошення до мене там бути присутнім, але я туди не поїду, бо поки що не вважаю за доцільним", — каже він.

За його словами, реальні зміни для України можна буде очікувати не раніше середини лютого.

"Потрібно розуміти одну річ. Всі вірують, що 20 січня щось зміниться. Одразу кажу, що нічого не зміниться. Буде яскрава інаугурація, буде багато представників, ми з вами будемо це обговорити ще не раз в ефірі, але реальне вікно можливостей для України відкриється вже десь в середині лютого, коли стане зрозуміло для нової команди, яка очолює США, з ким вони мають справу, що з Москвою немає точок дотику. Відповідно, десь на середину лютого вже українська делегація, яка там буде присутня, буде розмовляти про те, яким чином можна випрацювати інші шляхи примусу Москви до справедливого миру", — сказав нардеп.

Як на це відреагували в Україні

Колишній депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, який втік з України прокоментував новину Дунди. За його словами, народний депутат завжди вирізняється дуже "сильними" висловлюваннями.

"Зеленський не отримав запрошення на інавгурацію Трампа, а ось Дунда отримав, але не поїде, не вважає за потрібне", — йдеться у повідомленні.

Реакція на це повідомлення з'явилась і в телеграм-каналі політолога Костянтина Бондаренка.

"Інавгурація Трампа під великою загрозою! Народний депутат Дунда, присутність якого на церемонії має стати центральною подією, відмовляється їхати! Так і сказав: мені прийшло запрошення, але я не поїду… Це другий удар по Трампу (після замаху на мітингу в Батлері). Олеже Андрійовичу, ну поважайте старого, злітайте. Уявіть: виходить Трамп, покладає руку на Конституцію і в гробовій тиші раптом запитує: "А де Дунда? Чому я не бачу Дунду? Ви точно надіслали йому запрошення?" Уявляєте, яким буде його ставлення до України після цього? Треба їхати — навіть через не хочу. Вважайте це своїм громадянським обов'язком", — пише Дубінський.

Українці також прокоментували це. Думки та слова людей були різними.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на церемонію своєї інавгурації.