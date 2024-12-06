Депутата з Одеси оголосили у міжнародний розшук. ЗМІ назвали його ім'я

Інших фігурантів вже затримали

Правоохоронці оголосили у міжнародний розшук депутата Одеської міськради. Його підозрюють в організації схеми з заволодіння нерухомістю в середмісті Одеси.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури. Там зазначили, що до суду скерували обвинувальний акт стосовно адвоката та двох учасників організованої групи, які під керівництвом депутата міськради заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси та земельною ділянкою у Пересипському районі, спричинивши територіальній громаді понад 11 млн грн збитків.

Слідством встановлено, що депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад. До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

За даними правоохоронців, спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі. Після цього збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб. Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам.

Фігурантам інкриміновано шахрайське заволодіння комунальним майном та його легалізація, фальсифікація документів та їх використання, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209 КК України). Обвинувачених викрили ще у травні цього року та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків прокуратурою подано цивільний позов. Матеріали стосовно депутата-організатора виділено в окреме провадження.

Варто зазначити, що прокуратура не називає ім'я депутата. Проте, як пише одеське видання "Думська" з посиланням на свої джерела, мова про Олександра Матвєєва від партії "Довіряй справам". За даними видання, зараз підозрюваний проживає в іспанській Марбельї.

Нагадаємо, нардепа Андрія Одарченка, який втік з України, заочно засуджено до восьми років позбавлення волі за підкуп голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.