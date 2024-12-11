Українці вигадали хитру схему, як вивести "тисячу Зеленського", але їх викрили

Народний депутат обурено відреагував

Українці вигадали спосіб, як на руки отримати гроші із програми "ЗимовоїЄПідтримки", її було запущено 1 грудня 2024 року. Через це вимкнули функцію повернення коштів в сервісі онлайн-оплат для абонентів Vodafone та Life.

Про це повідомив засновник та CEO EasyPay Олексій Авраменко. За його словами, сервіс тепер не буде працювати через не цільове використання державної допомоги.

"На жаль, ми були змушені ВИМКНУТИ функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги", — пише він.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк прокоментував новину Авраменка на своїй сторінці у Телеграм. Він заявив, що "наші генії економіки навіть не подумали як легко цю 1000 грн можна "отоварити".

Він розповів, як працює схема всього трьома кроками:

отримали гроші;

поповнили мобільний номер;

зняли гроші з телефону готівкою.

"Дякую, шановні представники влади, особливо Мінекономіки, за те що дозволили так класно використати державні гроші. Воно особливо "круто" поєднується з заявою що грошей воювати без допомоги США нам вистачить лише на півроку", — обурено написав він.

Нагадаємо, що за правилами "ЗимовоїЄПідтримки" кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, квитків "Укрзалізниці", донати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року. Зняти готівку з картки не можна. Оплата можлива як онлайн, так і офлайн, але лише в межах визначених категорій. Банки відстежувати тип витрат за МСС-кодами.