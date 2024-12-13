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Не лише зрадники: які нардепи зникли з Ради після початку вторгнення РФ (фото)

Автор
Євген Устименко
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Багато нардепів стали частіше пропускати засідання Ради після вторгнення Росії Новина оновлена 13 грудня 2024, 17:29
Багато нардепів стали частіше пропускати засідання Ради після вторгнення Росії. Фото Колаж "Телеграфу"

Аналітики з’ясували, хто з народних депутатів не з’явився у Раді після 24.02.2022

Чимало народних депутатів почали пропускати засідання Верховної Ради України після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Деякі бігли за кордон, у тому числі до Росії та країн Європи.

Про те, хто з нардепів не з’являвся у сесійній залі Верховної Ради після відкритої агресії Росії, повідомляє рух "Чесно". Так нардеп від "ОПЗЖ" Федір Христенко не з’являвся у Раді, але мандат зберіг. Він пропустив 97% засідань після 24 лютого 2022 року.

Народний депутат від групи "За майбутнє" Степан Івахів після 24 лютого пропустив 86% засідань, його колеги Ярослав Дубневич, Ігор Палиця, Сергій Рудик та Анатолій Урбанський – 83, 81, 67 та 56 відсотків засідань відповідно.

Водночас депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов пропустив 97% засідань, а депутати від "Батьківщини" Сергій Тарута, Андрій Ніколаєнко, Андрій Пузійчук та Валерій Дубіль – 62, 56, 54 та 65 відсотків засідань відповідно. Позафракційний Гео Лерос, який до 2020 року був членом фракції "Слуг народу", пропустив у Раді 57% засідань.

Яна Зінкевич, член "Європейської солідарності", пропустила 71% засідань. У політичній партії "Голос" ситуація виглядає так:

  • Леся Василенко пропустила 74% засідань;
  • Кіра Рудик — 66% засідань;
  • Ольга Стефанишина – 58% засідань;
  • Олександра Устинова — 53% засідань.

А ось серед "Слуг народу" вимальовується така картина:

  • Анастасія Ляшенко пропустила 66% засідань;
  • Жан Беленюк — 62% засідань;
  • Дарина Володіна – 57% засідань;
  • Єлизавета Ясько – 56% засідань;
  • Микола Галушко – 50% засідань.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній представник президента України у Криму Таміла Ташева стала народним депутатом.

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