Став головою КМДА завдяки Януковичу і був звинувачений у розгоні Майдану: де зараз Попов та що про нього відомо

З 2020 року Попов є депутатом Київської міської ради

Багато ексрегіоналів завершили політичну кар’єру і не з’являються в медійному просторі, наприклад, Ельбрус Тедеєв. А ось його колега Олександр Попов, який керував Київською міською державною адміністрацією (КМДА) за Віктора Януковича, продовжує свою діяльність, і можливо, знову боротиметься на крісло мера столиці.

"Телеграф" вирішив нагадати, чим запам’ятався соратник президента-втікача Олександр Попов і що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як Олександр Попов розпочинав політичну кар’єру

Активно займатися політикою Олександр Попов розпочав у 1994 році, коли вперше переміг на місцевих виборах у Комсомольську та пробув на посаді мера до 2007 року. За часів президентства Кучми Попов працював у Координаційній раді з питань місцевого самоврядування, а в уряді Миколи Азарова очолював Міністерство ЖКГ.

Олександр Попов розпочав політичну кар’єру 1994 року

У 2010 році Олександра Попова призначили заступником голови КМДА, а невдовзі, за наказом Віктора Януковича, став очолювати міську адміністрацію. Однак його призначення створило юридичну колізію, адже було незаконним. За висновком КСУ, приймати подібні рішення може тільки мер Києва, яким на той момент був Леонід Черновецький. Щоб узаконити статус Попова, парламент України вніс низку змін до законів, замінив заступників Черновецького та відкрив кримінальні справи на депутатів із команди чинного міського голови. У результаті Попов керував Києвом три роки при Януковичі.

Олександр Попов був соратником Януковича

Однак у грудні 2023 року його усунули з посади, він зник з публічного простору, але у 2020 році дав привід знову про себе заговорити, оскільки брав участь у місцевих виборах. За результатами голосування Попов посів друге місце, здобувши 68 757 голосів, а перемога дісталася Віталію Кличку. З 2020 року Олександр є депутатом Київради.

Олександр Попов балотувався у мери Києва

На Youtube-каналі Ростислава Калацинського з’явився ролик, у якому йдеться про те, що Олександр Попов може знову висунути свою кандидатуру на крісло мера, якщо вибори відбудуться у 2025 році. Особисто Попов подібних заяв поки що не робив, сторінку у Facebook депутат не веде з лютого 2022 року.

Олександр Попов продовжує займатися політичною діяльністю

У яких скандалах був причетний Олександр Попов

Силовий розгін Євромайдану

Попри те, що під час каденції Попова у столиці з’явилося чимало нових інфраструктурних об’єктів, зокрема, шість станцій метро, політик запам’ятався не цими досягненнями. Його репутацію сильно підкосило звинувачення у справі про розгін активістів Євромайдану в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року.

Слідство заявляло, що Попов був у змові з Володимиром Сівковичем та Валерієм Коряком. Тодішній голова КМДА дав команду завести на Майдан комунальну техніку для встановлення новорічної ялинки. Цим наказом скористався Коряк та направив на мирних протестуючих полк "Беркут", який жорстоко побив людей. Це й спровокувало згодом революцію Гідності та призвело до повалення режиму Януковича.

Олександра Попова звинувачували у силовому розгоні Євромайдану

Обвинувальний акт щодо Олександра Попова Генпрокуратура направила до суду. На допитах Попов заперечував свою причетність. Навесні 2024 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання колишнього голови КМДА Олександра Попова про закриття справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року через закінчення термінів давності справи та, відповідно, неможливість притягнення його до кримінальної відповідальності.

Сніжний колапс у Києві

Багато хто також пам’ятає сніговий колапс, який паралізував Київ навесні 2013 року через недбалість міської влади, зокрема Попова.Попри завчасні попередження синоптиків, комунальні служби не підготувалися, і це згодом призвело до зупинки міста. Ситуацію вдалося врегулювати лише за кілька днів за допомогою військової техніки. За інформацією ЗМІ, коли у Києві вирувала негода, Попов був у Варшаві на футбольному матчі.

Сніговий колапс у Києві навесні 2013 року

"Телеграф" писав раніше, де зараз скандальний екс-міністр Табачник. Він називав українців "малоросами" і втік із Януковичем.