Названы депутаты от "Слуги народа", которые не посещали Верховную Раду, среди них предатель (фото)

Для борьбы с прогульничеством в 2019 году была введена система "штрафования"

В Украине до сих пор существуют депутаты, которые за весь период IX созыва и после начала полномасштабного вторжения не посещали Верховную Раду. Речь идет за нардепов из партии "Слуга народа".

Движение "Честно" обнародовало этот список. Там указали, сколько депутаты не посещали свои рабочие места.

В общей сложности, по данным журналистов, 23 нардепа IX созыва пропустили более половины голосований в Раде. А кто вообще не появлялся.

Кто не приходил в Верховную Раду к полномасштабному вторжению

В список попал Александр Дубинский, который уже год находится в СИЗО. Сначала он был нардепом от партии "Слуга народа", а затем стал внефракционным. Журналисты пишут, что за все время IX созыва его не было во время голосования около 69%.

На втором месте после Дубинского в партии "Слуга народа" фигурирует имя нардепки Людмилы Буймистер. Она не посещала голосование Верховной рады около 62%.

Третье место прогульщиков в Верховной раде из партии "Слуга народа" занимает еще одна депутат — Анастасия Ляшенко. Властная власть не являлась на голосование 53%.

"Отметим, что неучастие депутата в работе парламента без уважительных причин свидетельствует о невыполнении им своих обязанностей. Впрочем, лишить депутата мандата за прогулы невозможно. Для борьбы с прогульничеством в 2019 году была введена система "штрафования": прогульщика могут лишить депутатских выплат, если он в течение месяца без уважительных причин не участвовал в более 30% голосований на пленарных заседаниях или более чем в 50% заседаний своего комитета", — говорится в материале издания, журналисты отметили, что в мае 2022 года нардепы остановили действие этой нормы на время военного положения.

Кто начал пропускать голосование в Верховной Раде после начала полномасштабного вторжения

Движение "Честно" также обнародовало список депутатов, которые не появлялись на голосовании после начала полномасштабного вторжения. Список депутатов-прогульщиков от партии "Слуга народа" расширился, а также добавились нардепы, находящиеся в Реестре предателей.

Первым в этом антирейтинге занимает Алексей Ковалев. Он не был на голосовании Верховной Рады после начала полномасштабной войны на 93%, хотя до этого он пропускал всего 10% голосований. На фото, которое мы добавим ниже, он изображен на красном фоне, а это значит, что он был внесен в Реестр предателей.

Алексей Ковалев, уехавший на оккупированную Херсонщину и активно помогавший там россиянам. Наконец его нашли мертвым в Голой Пристани.

Не посещал голосование и нардеп от партии "Слуга народа" Игорь Васильковский. После начала полномасштабной войны он отсутствовал на 77%. Сейчас он не депутат.

Анастасия Ляшенко, что до полномасштабного вторжения, что после не появлялась на голосовании на 66%.

Возглавил антирейтинг политиков-прогульщиков и украинский спортсмен, а ныне депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк. Он после начала полномасштабного вторжения не голосовал в Верховной Раде на 62%.

Равное количество процентов получили депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов (57%), а также Дарья Володина (57%).

Отстает от них всего на один процент депутат Елизавета Ясько. Она не посещала голосование на 56%.

Меньше всех депутатов, которые не появлялись на голосовании от партии "Слуга народа" — Николай Галушко. Его не было на 50%.

Журналисты пишут, что не появлялся в парламенте некоторое время и бывший "слуга" Гео Лерос, которого в феврале 2023 года Совет отстранил от участия в заседаниях до конца текущей сессии (на почти девять месяцев). По словам самого нардепа, причиной стало то, что во время своего выступления он назвал главу Офиса президента Андрея Ермака "феесбешной гнидой".

Несколько депутатов перестали посещать Раду по объективным причинам из-за пребывания в СИЗО или под домашним арестом. Да, сохраняют мандаты, но не участвуют в голосованиях подозреваемые в госизмене Александр Дубинский, а также скандальный мажоритарщик от "Слуги народа" Николая Тищенко.

В ВРУ-9 часть нардепов прибегла к бегству из страны, когда им угрожало подозрение или судебный приговор. К примеру, буквально перед вынесением приговора уехал "слуга" Андрей Одарченко, а за день до вручения подозрения сбежал из Украины фигурант Реестра предателей Артем Дмитрук. Правоохранители считают, что они незаконно пересекли границу.

Ранее "Телеграф" писал, какие нардепы исчезли из Рады после начала вторжения РФ.