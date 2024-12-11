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В Україну йде похолодання: якою буде погода протягом місяця та чи чекати снігу на Новий рік

Автор
Олена Руденко
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Зимові свята
Зимові свята. Фото Freepik

Загалом грудень та початок січня будуть досить теплими.

У найближчі 10 днів в Україні очікується нестійка та мінлива погода з коливаннями температури повітря та опадами. Проте вже цими вихідними температура повітря суттєво знизиться, проте ненадовго.

"Телеграф" розповідає, яка погода буде протягом місяця у великих містах України. Також ми дізналися, чи чекати снігу на Новий Рік.

Отже, в Києві, за прогнозом сайту meteofor, у період з 11 грудня по 12 січня 2025 року найнижча температура прогнозується вночі 14 грудня. Стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів морозу. Після цього періоду похолодання, знову потеплішає й ночами очікується від -2 до +2, а вдень буде від +5 (найвища температура місяця, 19 грудня) до 1 градусу морозу. 31 грудня та 1 січня синоптики прогнозують мокрий сніг.

В Дніпрі найближчого місяця найхолодніша ніч (7 градусів морозу) буде 14 грудня. Найвища температура з 11 грудня по 12 січня 2025 року очікується 21 грудня, коли стовпчики термометрів піднімуться до 8 градусів тепла. В Новорічну ніч опадів не прогнозується.

В Одесі найнижча температура за місяць буде також 14 грудня — вночі очікується 5 градусів морозу. Найвищі градуси прогнозуються 20-21 грудня, повітря прогріється до +7. В новорічну ніч та 1 січня синоптики прогнозують дощ зі снігом.

У Львові на Новий рік також очікується мокрий сніг. Найнижча температура буде вночі 14 грудня, стовпчики термометрів опустяться до 8 градусів морозу. Найвищі градуси будуть 19-20 грудня (+7 вдень).

Раніше "Телеграф" детально розповідав, яка погода найближчими днями буде в Києві. Невдовзі у столиці похолодає.

Теги:
#Погода #Прогноз #Сніг #Новий рік