"Порушили все, що могли": в ВМСУ пояснили, чому російські танкери потонули біля Керченської протоки

Ще за часів СРСР ці танкери будувалися, як кораблі для річкового транспортного сполучення

Катастрофа двох російських танкерів біля Керченської протоки 15 грудня сталася не стільки через шторм, скільки через власну недбалість росіян. Вони порушили усі правила безпечного судноплавства, які тільки можна було порушити, що й призвело до масштабної аварії.

Про це сказав спікер Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Київ 24". Він пояснив, що ці танкери будувалися, як кораблі для річкового транспортного сполучення.

"Ці судна фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти та перевантажувати їх на інші судна вже десь в морі. Вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов", – пояснив він.

15 грудня у Керченській протоці були дуже несприятливі погодні умови. Висота хвиль та швидкість вітру біля Керчі значно перевищували нормативні показники, які були встановлені для обох танкерів цього типу. Щобільше, судна було побудовано за часів СРСР понад 50 років тому, їх давно потрібно було списати. Тому не дивно, що два старих іржавих танкери після потрапляння у полосу шторму розломилися та потонули.

"Вони порушили в принципі все, що могли", – резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, що 15 грудня за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки затонули два російські танкери, "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". На борту перебували 27 членів екіпажу, більшість з яких врятували. З обох суден витекло у море понад 8000 тонн мазуту, що зробило аварію масштабною екологічною катастрофою.