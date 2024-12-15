Що відомо про танкери, які зазнали аварії біля Криму (фото)

Їх збудували 50 років тому

У неділю, 15 грудня, у Керченській протоці зазнали аварії два російських судна. Йдеться про танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239".

Інцидент стався на відстані близько 7 км від берега. У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм. Хвилювання моря сягало 7 балів.

У танкера "Волгонефть 212" хвилями поламало ніс, після цього він сів на мілину. А другому судну хвилями розрубало корму, внаслідок чого воно лягло в дрейф.

На борту обох танкерів перебували 27 людей. Один із членів екіпажу судна "Волгонефть 212" загинув. Рятувальники дістали з води всіх 13 моряків, що були на танкері.

На борту танкерів могло вміщатися сукупно до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Частина з них внаслідок аварії вилилася в море.

У російських морських службах припускають, що екіпажі одного або обох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією та припуститися помилок в управлінні судном. Також серед версій катастрофи буде розглянуто надмірне штормове навантаження на корпуси танкерів.

Що відомо про ці танкери

Танкери цього типу (проєкт 1577) будувалися з 1950 до початку 1980 років. Спочатку вони проєктувалися як річкові танкери з можливістю обмеженого виходу до прибережних морських зон за спокійних погодних умов. Довжина судна становить 132,6 м, ширина – 16,8 м, а водотоннажність – 6477 т.

"Волгонефть 212" було побудовано 1969 року. Він був спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів "річка – море". Для цього у нього вирізали центральну частину корпусу, а потім зварили корму та ніс. Власником танкера є російська компанія "Кама Шіпінг". Порт приписки – Санкт-Петербург.

"Волгонефть 239" збудували 1973 року. Власником танкера є російська компанія "ВОЛГАТРАНСНАФТА". Порт приписки – Астрахань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени поточного року в Росії танкер з нафтою врізався в залізничний міст і застряг.