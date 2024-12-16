"Нарушили все, что могли": в ВМСУ объяснили, почему российские танкеры затонули у Керченского пролива

Еще во времена СССР эти танкеры строились как корабли для речного транспортного сообщения.

Катастрофа двух российских танкеров у Керченского пролива 15 декабря произошла не столько из-за шторма, сколько из-за собственной халатности россиян. Они нарушили все правила безопасного судоходства, которые только можно было нарушить, что привело к масштабной аварии.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Киев 24". Он объяснил, что эти танкеры строились как корабли для речного транспортного сообщения.

"Эти суда фактически речные. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях", — пояснил он.

15 декабря в Керченском проливе были очень неблагоприятные погодные условия. Высота волн и скорость ветра на территории около Керчи значительно превышали нормативные показатели, установленные для обоих танкеров этого типа. Более того, суда были построены во времена СССР более 50 лет назад, их давно нужно было списать. Поэтому неудивительно, что два старых ржавых танкера после попадания в полосу шторма разломились и утонули.

"Они нарушили в принципе все, что могли", – резюмировал Плетенчук.

Напомним, что 15 декабря в восьми километрах от берега у Керченского пролива затонули два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту находились 27 членов экипажа, большинство из которых спасли. С обоих судов вытекло в море более 8000 тонн мазута, что сделало аварию масштабной экологической катастрофой.