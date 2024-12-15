У Криму затонули одразу два російські танкери з паливом (відео, оновлено)

За попередньою інформацією, їх розрубали хвилі у морі

За вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки затонули два танкери, "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". На борту перебували 27 членів екіпажу, з яких 8 наразі врятовано.

Про це російські російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від екстрених служб. Відомо, що судно "Волгонефть-212" перевозить вантаж — близько 4,3 тисячі тонн мазуту. До місця було направлено рятувальне судно.

"Вранці надійшло повідомлення, що за 8 км перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом "Волгонефть 212" із припискою в порту Санкт-Петербурга", — сказав співрозмовник росагентства.

Водночас паблік Exilenova+ пише, що танкер "Волгонефть-212" розрубали хвилі навпіл.

"Хвилі розрубали навпіл танкер "Волгонафта-212" біля берегів Керчі. Який перевозив чотири тонни мазуту. У морі опинилися 15 членів екіпажу. Судно стрімко тоне", — пише паблік.

Водночас у Telegram-каналі "ЧП.Крим" повідомляють, що судно стрімко тоне, а в морі опинилися 15 членів екіпажу. Наразі в акваторії проходить рятувальна операція. До місця аварії прибув буксир, з нього намагаються підняти на борт моряків.

"Це другий випадок, коли вантажний корабель компанії "Кама Шиппінг" тоне через поломку корпусу. Попереднім був танкер "Волгонефть-139" — воно пішло під воду за кілька хвилин. В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, потім пішла тріщина, танкер буквально розділився на дві сторони та затонув", — зазначає паблік.

Крім судна "Волгонефть-212" лихо зазнає і "Волгонефть-239". Його також у Керченській протоці пробило хвилями. Екіпаж чекає на порятунок.

До речі, на борту кожного з танкерів було понад 4000 тонн мазуту. Цей вміст міг вилитися в Керченську протоку.

Паблік Baza пише, що всього на танкерах знаходилося 27 людей. Наразі врятовано 8 осіб. Їх забирають за допомогою вертольота. Ніхто з врятованих нібито травм не має.

Оновлено: Що кажуть у МНС

У МНС заявили, що один із танкерів, що зазнають лиха в Керченській протоці, сів на мілину. Йдеться про "Волгонефть 212", він отримав сильні ушкодження. А танкер "Волгонефть 239" ліг у дрейф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени поточного року в Росії танкер з нафтою врізався в залізничний міст і застряг.