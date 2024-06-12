Нарешті дійшло: ЄС слідом за США планує накласти санкції на найбільшого оператора танкерів РФ

"Совкомфлот" – це найбільша судноплавна компанія Росії. Вона грає ключову роль у морському транспортуванні російських нафти та газу

Європейський Союз планує взяти приклад з США та запровадити санкції проти найбільшого оператора танкерів у Росії – компанії "Совкомфлот". Санкції повинні обмежити можливості російських терористів фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на документ, який є у розпорядженні журналістів. Серед іншого, пропонується накласти санкції як на безпосередньо "Совкомфлот", так і на 14 танкерів, які прямо належать російській компанії.

Окрім того, санкції будуть накладені на 13 суден, які прямо не належать "Совкомфлоту", але перевозять оборонні товари, технології, нафту та нафтопродукти в інтересах російських терористів. Єдина проблема – санкції повинні бути ухвалені всіма членами ЄС.

Видання нагадує, що "Совкомфлот" – це найбільша судноплавна компанія Росії. Вона грає ключову роль у морському транспортуванні російських нафти та газу після початку повномасштабної війни в Україні. За допомогою "тіньового флоту", яким керує ця компанія, російські терористи обходять санкції, продаючи нафту за ціною вищою, ніж встановлена західними країнами "цінова стеля".

24 лютого Сполучені Штати впровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM), щоб зменшити російські доходи від продажу нафти, за рахунок яких російський терористичний режим фінансує війну в Україні. "Совкомфлот", за даними США, причетний до порушення цінової стелі на російську нафту, а також до брехні з метою приховати реальну діяльність компанії з ухилення від санкцій.

Щонайменше два танкери зі складу російського танкерного флоту змушені були припинити свої дії біля берегів Греції після того, як США ввели санкції проти 14 пов'язаних з Росією суден. Це може бути ознакою того, що західні санкції все ж підривають торгівлю російською нафтою.