Танкери потрапили у велику НП у Сінгапурі: до чого тут Росія і чому це погана новина для всього світу

Люди у мережі оберені

Нещодавнє зіткнення двох нафтових танкерів "тіньового флоту" біля Сингапуру обурило людей в мережі. Адже ці судна перевозять підсанкційну нафту, зокрема і російську, і їх аварія принесе неабияку шкоду екології.

Як писав раніше Reuters, танкер "Hafnia Nile" для перевезення нафтопродуктів під прапором Сінгапуру і "Ceres I" для перевезення сирої нафти під прапором Сан-Томе і Прінсіпі зіштовхнулися у відкритому морі та загорілись.

Зазначається, що танкер Panamax Hafnia Nile перевозив близько 300 000 барелів нафти. Офіційних даних про те, яку саме нафту вони везли цього разу не має, проте обидва останнім часом транспортували підсанкційне паливо з Ірану.

У мережі один з користувачів написав, що, як правило, підсанкційну нафту на "тіньовому флоті" перевозить абихто.

"Річ у тому, що російську нафту возять абихто, справність танкерів, умови, все на**р. Якщо ти готовий користуватися будь-якою плавучою калошею, щоб перевозити нафту, не дивлячись на стан та спроможності танкерів, то колись одна з цих калош не допливе до порту", — йдеться у повідомлені.

За словами Олександра Карпюка, так і сталося. Два танкери зіштовхнулись і загорілись.

Зауважимо, що біля південної частини Малайзійського півострова поширена практика "перегону" палива з одного судна на інше прямо на воді. Проте цього разу щось пішло не за планом. Водночас місцева влада запевняє, що наразі витоку нафти немає, але вони готові до цього.

Проте такі пояснення не задовольнили користувачів, які обурені ставленням міжнародних організацій до аварії, до нелегальних перевезень та обходу санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що Британія закликала до полювання на "тіньовий флот" РФ, а Велика сімка готує нові санкції.