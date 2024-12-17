Крилата ракета, а не дрон. Що відомо про українське "Пекло" і чи можна його чимось збити

Роботи з вдосконалення ракети для обходу систем РЕБ тривають

Кілька тижнів тому в Україні представили нову ракету-дрон під назвою "Пекло", яка поєднала в собі характеристики дронів та крилатих ракет. Відтоді точаться суперечки, до якого класу зброї все ж таки відносити розробку.

Колишній заступник начальника штабу ВМС капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко впевнений — це все ж таки мала крилата ракета. На його думку, "Пекло" має запускатися з літака та має реактивний двигун. Розробники стверджують про можливість запуску з різних платформ, проте деталі не розголошуються з міркувань безпеки.

Характеристики "Пекла"

Розробка "Пекла" тривала близько року. Станом на 6 грудня в Сили оборони були передані десятки таких виробів, які мають успішні бойові застосування. Вона вже пішла в серійне виробництво — мова може йти про сотню вироблених ракет. Кількість українських компонентів в ракеті — 70%.

"Пекло" виглядає як невелика крилата ракета, проте через її розміри нести велику бойову частину вона не може. Орієнтовна оцінка — 50-100 кг бойової частини (офіційні дані з цього питання у відкритому доступі відсутні). Вона здатна досягти швидкості до 700 км/год і має дальність польоту понад 700 км.

На думку Риженка, збити "Пекло" хоч і не просто, але можна. На це здатний російський ЗРГК "Панцир". Ця зброя здатна збивати цілі зі швидкістю 1000 м/с (3600 км/год) на висоті до 15 км Роботи над ракетою тривають — головні вдосконалення: підвищення рівня захисту від засобів РЕБ, покращення точності та розробка нових видів бойової частини.

"Телеграф" розповідав, що окрім "Пекла" в Україні є й інші далекобійні розробки, представлені нещодавно. Серед них — ракета-дрон "Паляниця, яку презентували до дня Незалежності, та ракета "Рута". Остання наразі проходить стадію випробувань.