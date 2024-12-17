Мудрик та "Челсі" виступили із заявами на тлі допінг-скандалу

Клуб та українець підтвердили потрапляння забороненої речовини до його організму

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що в його організмі було виявлено заборонену речовину. Напередодні у ЗМІ повідомили, що йдеться про мельдоній.

Відповідний коментар Мудрик розмістив на своїй сторінці в Instargam. Український футболіст категорично заперечує, що приймав допінг.

"Я можу підтвердити, що мені повідомили, що зразок, який я надав FA, містив заборонену речовину.

Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не використовував заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але я зроблю це, як тільки зможу”, — написав Мудрик.

Водночас "Челсі" виступив із заявою.

Футбольний клуб "Челсі" може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно зв’язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком з приводу несприятливого результату звичайного аналізу сечі.

І Клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. І Михайло, і Клуб тепер працюватимуть із відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий результат.

Клуб не даватиме подальших коментарів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мудрику загрожує дискваліфікація та усунення від футболу до 4 років. Все залежатиме від результатів проби B та дій гравця.