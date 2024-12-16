По Чечні били модифікованими літако-дронами A-22: що про них відомо

Вони вартують близько 90 тисяч доларів

У неділю, 15 грудня, для атаки по базі ОМОН у столиці Чечні Грозному, скоріш за все, використовуйся далекобійний безпілотник, створений на базі спортивного літака українського виробництва "Аеропракт А-22". Він був начинений вибухівкою, і пролетів до своєї цілі близько тисячі кілометрів.

Про це повідомляє Forbes. За даними американського ділового журналу, удар по базі спецвійськ у Грозному став крайнім у серії атак із застосуванням Aeroprakt A-22, які Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито з початку цього року "модифікувало в односторонні ударні безпілотники".

Дальність цього дрону понад 1300 км із додатковим баком пального на додаток до систем дистанційного наведення та вибухових навантажень. Літако-дрони А-22 вартістю 90 тисяч доларів вже вразили, серед іншого, фабрику безпілотників, ракетний дослідницький центр і військово-морську базу з кораблями, пише Forbes.

Безпілотник, який ударив по базу спецвійськ, мав непрозорі заглушки, які закривали зазвичай прозоре скло навколо кабіни A-22 (може вмістити двох людей у ​​своїй пілотованій конфігурації).

Також можливо, дрон раніше мав реєстраційний номер на хвості (на кадрах удару 15 грудня, вірогідно, зображено пляму фарби над номером).

"Це може означати, що розвідувальне управління шукає вживані А-22 для своєї програми безпілотників, а не бере всі планери безпосередньо з київського заводу "Аеропракт"", — пише видання.

Влучання у ціль спричинило вогняний вибух, при цьому не було хвилі уламків, якої можна було б очікувати від спеціально виготовленого боєприпасу для далекобійних ударів, таких як у британській крилатій ракеті Storm Shadow.

Для порівняння, у Storm Shadow є тандемна боєголовка — одна для відкриття щілини в цілі, друга для вибуху всередині. При цьому A-22, судячи з усього, має простішу унітарну боєголовку. Крім того, Storm Shadow або аналогічна ракета летить зі швидкістю близько 965 км на годину, що надає їй більшої проникаючої сили.

Навпаки, А-22, який жертвує швидкістю заради дальності, має максимальну швидкість близько 200 км на годину. Відсутність пробивної сили може не мати значення, якщо ціль — не є міцною, броньованою або розташованою під землею.

Що передувало

15 грудня, у столиці Чечні, місті Грозному, пролунав вибух через атаку безпілотного літального апарату розміром із літак. Місцеві жителі розповідали, що у місті упали "близько 2 дронів". Повідомлялося, що один БПЛА знову вдарив по будівлі другого полку чеченського спецназу, а інший — по базі ОМОНу.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 12 грудня, глава Чеченської Республіки (РФ) Рамзан Кадиров підтвердив чергову атаку із застосуванням безпілотника на будівлю полку спецпризначенців у місті Грозний.