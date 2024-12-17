"Цей препарат повне фуфло": У Мудрика виявили популярний у Росії допінг

Український футболіст опинився в епіцентрі допінг-скандалу

Зірка збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, за неофіційною інформацією, здав позитивний допінг тест. Стала відома заборонена речовина, яка була виявлена ​​в організмі футболіста.

Про це повідомляє ТаТоТаке. За інформацією джерела, ймовірно, що забороненим препаратом, виявленим у крові Мудрика, став мельдоній (мілдронат). Журналісти звернулися до спортивного медика щодо цієї речовини.

"Цей препарат повне фуфло. Його пачками приймали в старі часи і від серця як кардіо-протектор, і від алкоголізму, від усього чого завгодно, але він не володіє заявленими чудо-властивостями. Одне суцільне плацебо", — наводить слова медика ТаТоТаке.

Мельдоній поширений переважно у Росії та країнах Балтії. Історично найчастіше на ньому "попадалися" спортсмени з Росії (першою була тенісистка Шарапова), де з 2014 року мельдоній перебуває в переліку "життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів". WADA заборонила мілдронат з 2016 року.

Нагадаємо, російський бігун Дмитро Сойкка розповів, що кінська доза мельдонію до його організму потрапила випадково. Раніше через позитивну допінг-пробу на мілдронат український гімнаст Олег Верняєв отримав дискваліфікацію.