Що буде з комендантською годиною на новорічні свята в Києві та що загрожує порушникам

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На Новий рік, у ніч із вівторка, 31 грудня на середу 1 січня, комендантська година у Києві та області діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години ранку. Пересування вулицями у цей час заборонено.

Столична влада вирішила не скасовувати і не скорочувати тривалість комендантської години на Новий рік. Про це повідомили "РБК Україна" в КМВА.

Стало відомо, що на новорічні свята і на сам Новий рік у Києві комендантська година не змінюватиметься. Це пов’язано з поточною та прогнозованою безнековою ситуацією у столиці.

Таким чином, знаходитись на вулиці буде заборонено з 00:00 до 05:00. Усі порушники комендантської години виявлятимуться і каратимуться спеціальними патрулями.

"Комендантська година на Новий рік і свята не змінюватиметься. Як завжди всі служби, які відповідають за безпеку, зокрема патрулі Нацполіції та сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", — заявив представник КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, час дії комендантської години визначається за наявності реальної загрози життю та безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку. Відповідний аналіз та оцінка ситуації здійснюється військовим командуванням на постійній основі.

При цьому в новорічну ніч години роботи метро та наземного транспорту в Києві також продовжувати не збираються, оскільки "графік роботи громадського транспорту у Києві формується з урахуванням тривалості комендантської години".

Нагадаємо, комендантська година у Києві діє з 00:00 до 05:00, а останні поїзди метро відправляються о 23.00. Під час повітряної тривоги підземні станції метрополітену цілодобово працюють як укриття, а рух поїздів наземними ділянками припиняється.

Наразі столична підземка стандартно працює з 06:00 до 23:00, а наземний транспорт — із 5.30 до 23.30.

Що заборонено робити в комендантську годину

заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях

заборонено переміщатися на транспорті або пішки без спецперепустки

заборонено роботу торгово-розважальних центрів, магазинів, кафе/ресторанів, а також інших установ, не включаючи критичну інфраструктуру.

Краще правильно розраховуйте свій час і повертайтеся додому, перш ніж почне діяти комендантська година. Оскільки особа, яка порушуватиме комендантську годину, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.

Як карається порушення комендантської години:

Порушення спричинятиме накладення штрафу у розмірі від 170 до 510 грн. Якщо протягом року буде повторне порушення, то порушника штрафуватимуть на вдвічі більшу суму.

Також до порушників можуть застосувати виправні роботи чи адміністративний арешт на 15 діб. Виписувати штраф можуть не лише поліцейські, а й інші представники комендантського патруля.

Що має право робити комендантський патруль

Комендантський патруль, до складу якого входять не лише поліцейські, а й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона та інші правоохоронні органи, мають право:

затримувати та доставляти порушників до підрозділів Нацполіції України;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

перевіряти документи;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

Нагадаємо, Uklon хоче повернутися до роботи в комендантську годину. Про плани розповів CEO онлайн-сервісу таксі Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю Forbs. За його словами, це не забаганка компанії, а прохання деяких місцевих адміністрацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві нічні клуби продовжують збирати аншлаги, навіть незважаючи на воєнний стан і дію комендантської години. Чергова така галаслива нічна тусовка викликала неоднозначну реакцію серед українців.