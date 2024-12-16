Україна вже бʼє по росіянах лазерною зброєю: що відомо про "Тризуб" та дрони-"матки"

Україна стала п'ятою країною у світі з подібними технологіями

В України з'явилася власна лазерна зброя під назвою "Тризуб". Новітня система здатна знищувати повітряні цілі на висоті понад два кілометри.

Також в ЗСУ зараз працюють над проєктом із застосування дрона-"матки" з двома FPV. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, пише Інтерфакс-Україна.

За словами полковника Сухаревського, Україна стала п'ятою країною у світі з подібними технологіями. Зараз у ЗСУ працюють над посиленням потужності лазера та його масштабуванням. "Він справді працює, він справді є", — наголосив військовий.

Паралельно з лазерною системою розвивається проєкт дронів-носіїв, які здатні доставляти FPV-дрони на відстань понад 70 кілометрів.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", — зазначив полковник.

Сили безпілотних систем ЗСУ були створені менше, ніж пів року тому. На цей час вони вже мають у своєму складі бойові та наукові підрозділи. Їхні можливості охоплюють повітряний, наземний та водний простір. Підрозділи успішно виконують бойові завдання на всій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка американська зброя може допомогти Україні збивати міжконтинентальні ракети. Україна таких засобів не має на цей момент.