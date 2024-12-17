Крылатая ракета, а не дрон. Что известно об украинском "Пекле" и можно ли его чем-то сбить

Работы по усовершенствованию ракеты для обхода систем РЭБ продолжаются

Несколько недель назад в Украине представили новую ракету-дрон под названием "Пекло", которая объединила в себе характеристики дронов и крылатых ракет. С тех пор идут споры, к какому классу оружия все же относить разработку.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко уверен — это все же малая крылатая ракета. По его мнению, "Пекло" должно запускаться с самолета и имеет реактивный двигатель. Разработчики говорят о возможности запуска с различных платформ, однако детали не разглашаются из соображений безопасности.

Характеристики "Пекла"

Разработка "Пекла" длилась около года. По состоянию на 6 декабря Силы обороны были переданы десятки таких изделий, которые имеют успешные боевые применения. Она уже пошла в серийное производство — речь может идти о сотнях производимых ракет. Количество украинских компонентов в ракете – 70%.

"Пекло" выглядит как небольшая крылатая ракета, однако из-за ее размеров нести большую боевую часть она не может. Ориентировочная оценка – 50-100 кг боевой части (официальные данные по этому вопросу в открытом доступе отсутствуют). Она способна достичь скорости до 700 км/ч и имеет дальность полета более 700 км.

По мнению Рыженко, сбить "Пекло" хоть и не просто, но можно. На это способен российский ЗРГК "Панцирь". Это оружие способно сбивать цели со скоростью 1000 м/с (3600 км/ч) на высоте до 15 км. Работы над ракетой продолжаются — главные усовершенствования: повышение уровня защиты от средств РЭБ, улучшение точности и разработка новых видов боевой части.

"Телеграф" рассказывал, что кроме "Пекла" в Украине есть и другие дальнобойные разработки, представленные недавно. Среди них — ракета-дрон "Паляница", которую презентовали ко Дню Независимости, и ракета "Рута". Последняя сейчас проходит стадию испытаний.