Командиру бригади, в якій знущались із військових, повідомили про підозру: що йому світить

Командування може сісти надовго

Командиру військової частини, у якій жорстоко знущались з солдатів, повідомили про підозру. Йдеться про дії керівництва 211 понтонно-мостової бригади, яка займається будівництвом фортифікацій і базується в Тернопільській області.

Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції Тернопільської області. Поліцейські зазначають, що слідчі уже виявили деякі деталі щодо зловживань службовим становищем. До прикладу, четверо військових торік замість завдань із захисту України будували будинок командиру у Хмельницькій області (у поліції навіть показали його фото). Військових, які будували будинок, за документами відрядили до зони бойових дій. Вони отримували бойові виплати та зарплату, хоча фактично були вдома. Через це збитки державі склали майже 1 млн грн.

Фігурант розслідування отримав підозру за частиною 2 статті 364. Це стаття щодо зловживання службовим становищем, що спричинила тяжкі наслідки для держави. Зараз вирішується питання про обрання командиру запобіжного заходу.

Як виглядає будинок командира, який йому будували військовослужбовці

У ДБР також прокоментували скандал. У пресслужбі кажуть, що Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила також кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Розслідування проводить ДБР. Стаття передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

У пресслужбі ДБР також зазначають, що до Бюро до цього моменту не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від бійців бригади, ні від офіцерів. У повідомленні також закликають при виявленні подібних випадків одразу звертатись до ДБР.

На офіційній сторінці бригади у фейсбуці наразі жодного коментаря не було. Останній пост — за неділю, 15 грудня, — стосується оголошення про вакантні посади у бригаді. Пропонують кар'єрне зростання, дружній колектив та підтримку на всіх етапах служби та повний соцпакет.

Нагадаємо, нещодавно з'явились нові деталі щодо знущань з військовослужбовців бригади. Їх били до розриву органів.