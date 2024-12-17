Чи можна було Клопотенку готувати в Лаврі? Що кажуть в ПЦУ про скандальне шоу

З ПЦУ ніхто не радився

Києво-Печерська лавра опинилася в епіцентрі скандалу через зйомки в стінах святині кулінарного шоу, за участі відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко. В соцмережах та навіть серед кліру ПЦУ збурилася суперечка: чи є Лавра тим місцем, де доречно знімати розважальні ролики? Відповідь на це питання шукав "Телеграф".

Трапезна не для трапези?

Епізод телевізійного проекту "Реальна історія" з Євгеном Клопотенком, де шеф-кухар відтворив давні українські різдвяні рецепти, був відзнятий в Трапезній церкві Верхньої лаври.

Вибір такої локації виявився аж надто суперечливим, адже постало питання чи це Ок готувати святкові страви в храмі на фоні розп’яття?

– То ми кричали що це наша святиня, яку ми відбили у м*скалів, а тепер ми тут шоу знімаємо? Ми виборювали цю святиню, казали, що ми це не вони, але не мінял в храм пустили, а шоу. Тому я можу зрозуміти цей хейт. Зйомки там кулінарного шоу, дійсно, дескралізують Лавру, — пояснює "Телеграфу" доктор філософських наук Ірина Богачевська.

Клопотенка захейтили окремі віряни, звісно ж УПЦ МП, а російська пропаганда радісно підхопила сюжет, назвавши зйомки в Лаврі підступами "ультранаціоналістів".

"Росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців", — попередили в прес-службі заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Втім, заочна суперечка навколо зйомок шоу спалахнула навіть серед кліру ПЦУ.

"Різдво – це не жерти і готувати в храмі", — написав у себе в соцмережах відомий священник ПЦУ Олександр Дедюхін.

З ним не погоджувався ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості, священник ПЦУ Георгій Коваленко: "Подія від Клопотенка відбулася в Трапезній (!) палаті Трапезного (!) храму. Сучасною мовою — це бенкетна зала, або чернеча їдальня. І, якщо шукати найкраще місце для подібних заходів, — то це саме воно".

В заповіднику тримаються тієї ж лінії "захисту". Будівля Трапезної церкви Лаври поділяється на дві секції: самої трапезної палати та прилеглої до неї церкви. Зйомки шоу відбувалися не в церкві, а саме в трапезній палаті.

"Яка не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх", — підкреслило керівництво заповідника

То ж в храмі ніхто нічого не їв і не готував. Та все ж таки в заповіднику не до кінця відверті, адже за часів УПЦ МП трапезна палата використовувалась як місце для сповіді вірян перед причастям. Щоправда, УПЦ МП одночасно влаштувала там ще й крамничку з продажу свічок та хрестиків, але то вже інша історія.

– Трепезна ж не кухня. Вона ж не випадково називається "трапезна", а не "столова" чи "їдальня". В момент, коли людина вживала їжу, вона думала не про матеріальне, а про духовне. Тут все ж є своя специфіка, — коментує ситуацію "Телеграфу" релігієзнавець Людмила Філіпович.

Мовчання ПЦУ

В ідеалі, розрубати вузол суперечок повинна була б сама ПЦУ, однак на момент публікації матеріалу, офіційної заяви від церкви не було. Мовчання ПЦУ можна зрозуміти, адже з ними ніхто не радився.

– Наскільки мені відомо, ці моменти організовував заповідник разом з паном Євгеном. Тобто ПЦУ до цього взагалі жодного відношення не має, — каже "Телеграфу" протоієрей ПЦУ Михайло Омелян.

– Що стосується монастирської їжі, традицій трапезної і Лаври, то тут, звичайно йшли консультації з людьми, що є монахами зараз Києво-Печерської лаври. Що стосується саме доцільності проведення зйомок в трапезній, то це приймалося рішення адміністрацією заповідника, — підтверджує речниця заповідника Олеся Крамаренко в коментарі "Телеграфу".

Неофіційно ж в керівництві ПЦУ не дуже в захваті від ідеї кулінарних шоу в Лаврі.

– Монастир повинен бути монастирем. Це в першу чергу. І для цього преподобні отці Антоній та Феодосій і засновували монастир – для молитви. Підкреслюю: для молитви! – пояснив "Телеграфу" один з єпископів ПЦУ.

"Рулить" не церква

Насправді ж проблема значно виходить за рамки окремого епізоду зі зйомками шоу. Після вигнання з території Верхньої лаври Московського патріархату, ПЦУ повноцінно так і не змогла "закріпитися" в Лаврі. І хоч формально чоловічий монастир ПЦУ в Лаврі створений ще в 2022 році, кожне окреме богослужіння в стінах святині Православна Церква України повинна узгоджувати з Мінкультом і заповідником. А відтак, якщо в Лаврі не "рулить" церква, то нема чого дивуватися, що виникають такі от світоглядні суперечки. Тим паче, що подібний скандал навколо Трапезної церкви далеко не перший. Наприклад, рік тому архімандрит ПЦУ Софроній вже публічно обурювався, що в цій культовій споруді відбуваються концерти класичної музики.

– У нас немає ще внутрішньої культури розуміти що і як буде сприйнято віруючими. Радитися в таких ситуаціях було б не зайвим. Якби намісник Лаври єпископ Авраамій сказав, що це можна робити, то це було б раціонально. З точки зору церкви заповідник міг би більш уважно поставитись до ситуації. Це розважальне шоу, масова культура всередині храмових стін. Нещодавно там був захід за участю президента (6 грудня в Трапезному храмі відбувся молитовний сніданок, — Ред.) Для такого роду заходів трапезні палати і створювались, але не для кулінарного шоу, — пояснив "Телеграфу" релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Звісно, у держави можуть бути інші плани щодо Лаври, не пов’язані з панівною владою ПЦУ на території святині. І влітку минулого року Мінкульт анонсував розробку такої стратегічної візії Києво-Печерської лаври, яка простягається у майбутнє аж до 2051 року. Втім, публічно ця стратегія так і не з’явилася.