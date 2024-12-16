Офіс президента не підтримав Пишного у війні з колишнім топменеджером "Укргазбанку": що знайшов "Телеграф"

Банкова, схоже, стала на сторону Хелемського у конфлікті з Пишним

Історія з виведенням із "Укргазбанку" майже 19 млн євро на користь недобросовісного газотрейдера, де одним із ймовірних фігурантів є банкір Геннадій Хелемський, набирає обертів. Нещодавно Хелемський заявив, що особисто він до погодження кредитів "Укргазбанку" взагалі відношення не мав, а також підкреслив, що таке погодження не могло відбутися без відома НБУ. Нацбанком нині керує Андрій Пишний, у якого з Хелемським були дружні стосунки, однак нині вони зіпсувались. Показово, але допис Хелемського публічно підтримали особи, прямо пов’язані з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Такий висновок можна зробити з коментарів під дописом Геннадія Хелемського у Facebook, присвяченим цій резонансній справі.

"Як голова Департаменту торговельного фінансування, я не міг, навіть якщо б сильно забажав цього, видати "кредит" клієнту, гарному, чи поганому. Кредитні рішення в банку приймає кредитна рада, далі по великих кейсах — правління, а по найбільшим — навіть наглядова рада, до того ж всі засідання проходять за участі кураторів НБУ, й рішення приймається лише за умови підтримки служб. Я ніколи, підкреслюю, НІКОЛИ не був членом кредитної ради, або правління, або наглядової ради "Укргазбанку". Немає жодного рішення яке я б погоджував, ба більше й не могло бути", — наголосив у своєму дописі колишній керівник Департаменту структурованого торговельного фінансування "Укргазбанку" Хелемський.

За кілька днів після публікації допис зібрав понад 130 коментарів, переважно з підтримкою, зокрема і від відомих публічних осіб. Один з показових коментарів залишила Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента.

"Ген, тримайся! Мені соромно за колег. Але маю надію, буде проведене неупереджене, а не замовне розслідування. Ти порядна і дуже професійна людина, і багато зробив для державного банку!", — написала Мудра.

Не залишилась осторонь і колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака по "Міжнародній юридичній компанії", а нині членкиня наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрнафти" Роза Топанова. Вона закликала Хелемського триматися, а також підтримала у рішенні залишити його теперішню посаду в D.Trading (з допису Геннадія Хелемського випливає, що близько останніх пів року він працював у компанії D.Trading, котра входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Наразі він прийняв рішення залишити посаду, "щоб не підставляти під удар команду". — Ред.)

"Тримайся. І гарна позиція по компанії. Все це проходить. Обіймай своїх неймовірних дівчат", — написала Топанова.

Нагадаємо, справа, фігурантом якої, ймовірно, є Геннадій Хелемський, стосується відкриття в рамках чинного договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн євро, яке посадові особи "Укргазбанку" у червні 2023 року погодили для газотрейдера ТОВ "Нексттрейд", начебто, для проведення розрахунків зі словацькою NextTradeEurope. Та у результаті позичальник коштів не повернув і наразі завинив UGB понад 18,5 млн євро.

Як писав "Телеграф", у червні 2024 року Національною поліцією було відкрите кримінальне провадження щодо протиправного заволодіння коштами "Укргазбанку" за заявою самих банкірів, після чого банк навіть був визнаний потерпілим у справі. Проте 29 листопада у низки осіб з керівництва фінустанови, причетних до погодження цього кредиту, були проведені обшуки. Причому проводила їх вже не Нацполіція, а НАБУ.

Журналіст Сергій Лямець із посиланням на власні джерела зазначив, що обшуки НАБУ проводило за заявою Національного банку та за ініціативою його керівника Андрія Пишного. Все це журналіст вважає зведення рахунків з боку Пишного, зокрема з нинішнім керівником "Ургазбанку" Родіоном Морозовим та його братом Олександром Морозовим, а також колишнім конкурентом на посаду очільника "Ощадбанку" Геннадієм Хелемським. Причина, начебто, у тому, що Пишному не вдається розповсюдити свій вплив на нинішнє керівництво банку, яке тяжіє до іншої групи впливу.

"Тривалий час Пишного вважали дуже лояльним до Морозова-старшого. Він був його вчителем та багато для нього зробив. Власне через це давнє товаришування Пишний тривалий час рухав Родіона Морозова на посаду голови "Укргазу". Цікаво, що обшуки проходили за заявою НБУ. Мені про це кажуть як про підтверджений факт. "За заявою НБУ" означає за заявою "Пишного". Як до такого дійшло — читайте у моєму попередньому дописі. Якщо коротко, тепер вони не друзі, і нічого особистого. Цією дією чинний голова НБУ зводить рахунки одразу з кількома людьми. По-перше, із Геннадієм Хелемським, який свого часу був потужним конкурентом Пишного на посаду голови "Ощадбанку". По-друге, з Морозовими", — написав Лямець.

Він також не виключив, що обшуки НАБУ могли бути погоджені в Офісі президента.

"Цікаво, що обшуки проводили НАБУ. Це доводить, що вони співпрацюють з Офісом президента дуже гарно, як і традиційні СБУ/ДБР", — зазначив журналіст.

Водночас теперішня публічна підтримка колишнього керівника Департаменту структурованого торговельного фінансування "Укргазбанку" з боку осіб, наближених до Андрія Єрмака, цілком може означати, що у Зеленського мають дещо іншу позицію щодо цих обшуків. У всілякому разі конкретно щодо особи Хелемського. Зазначене цілком може бути прямим натяком Пишному, на чиїй саме стороні буде ОП у цій справі.

Цікавим є ще один нюанс, який можна знайти, читаючи коментарі під дописом Хелемського. Це реакція його дружини.

"Коханий, ти найкращий у своїй діяльності! Тому його це бісить", — написала Яна Хелемська.

Цікаво, кого дружина експосадовця "Укргазбанку" мала на увазі під "його"?

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