В Україні затримали найбільшу мережу російських агентів, які "полювали" за F-16 (відео)

Зловмисникам загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна

В Україні нейтралізували масштабну агентурну мережу ГРУ ЗС РФ, члени якої намагалися виявити місця базування літаків F-16. Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у 5 регіонах країни.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України. Військова контррозвідка СБУ викрила 12 російських агентів та їхніх інформаторів.

Учасники мережі діяли окремо один від одного і замикалися на резидента (керівника) агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера".

Він залучив до роботи на ворога спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16.

Крім того, російські агенти намагалися встановити адреси компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Для отримання розвідданих фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України.

Коли їм вдавалося отримати попередні відомості, агенти висувалися на місцевість, де проводили дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи "звітували" резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору.

Військова контррозвідка СБУ затримала його організатора і 4-х ключових спільників. Деякі з учасників агентурної мережі виявилися дезертирами, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Нагадаємо, СБУ, ГУР та Сили оборони провели унікальну багатоетапну спецоперацію та знищили російський потяг із 40 цистернами пального. При цьому було пошкоджено залізничну гілку, яка вела з Криму на тимчасово окуповані території під Запоріжжям.