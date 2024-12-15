Українські спецслужби підірвали 40 вагонів із паливом росіян у Запорізькій області (відео)

На тривалий час виведена з ладу важлива для росіян залізнична гілка

СБУ, ГУР та Сили оборони провели унікальну багатоетапну спецоперацію та знищили російський потяг із 40 цистернами пального. При цьому було пошкоджено залізничну гілку, яка вела з Криму на тимчасово окуповані території під Запоріжжям.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. Вартість завданих ворожим військам збитків становить 4 мільйони доларів США.

Відомо, що СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провела спецоперацію, яка складалася з кількох етапів і була ретельно підготовлена. Мета — перерізати логістичні шляхи постачання палива із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя.

Спочатку було організовано диверсію з підриву залізничних колій поблизу села Олексіївка Більмацького району Запорізької області. Вибух прогримів під час руху поїзда, який перевозив 40 цистерн гарячого вартістю близько 4 мільйонів доларів США.

Коли потяг зупинився і почалося горіння частини цистерн, у гру вступили РСЗВ HIMARS — ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

У результаті спецоперації знищено локомотив і 40 вагонів-цистерн із пальним. Крім цього, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка вела з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя та забезпечувала російські війська.

Нагадаємо, агент партизанського руху "АТЕШ" провів диверсію на ключовій залізничній магістралі, яка сполучає Москву з Курською областю. Партизани затримали постачання палива для російських військ на лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Українська військова розвідка (ГУР) успішно провела операцію з удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ. В результаті атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.