"Спали" ворога: СБУ запускає важливий чатбот

Важлива ініціатива, яка не дозволить ворогові зруйнувати оборону нашої країни

Служба безпеки України запускає офіційний чатбот під назвою "Спали ФСБешника". Ідея полягає в тому, щоб українці здавали правоохоронцям "вербувальників" із РФ, які пропонують їм здійснювати на території України теракт або підпал.

Повідомити про це можна буде у Telegram. Всім, хто напише, буде гарантована анонімність та конфіденційність.

Якщо російські спецслужби намагаються завербувати вас чи когось із вашого оточення для підпалу, теракту чи мінування, то ви зможете повідомити про це СБУ.

З цією метою Служба безпеки України запускає офіційний чатбот "Спали ФСБешника" в Telegram, оскільки цей месенджер найчастіше використовується для вербування молоді та неповнолітніх.

"Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!", — йдеться у повідомленні.

Щоб повідомити про потенційного вербувальника з РФ вам необхідно:

відкривай чатбот за посиланням

написати, який саме злочин росіяни пропонували вам вчинити

додати інформацію про контакт, який хотів вас завербувати та інші відомі вам деталі.

У СБУ підкреслили, що всім, хто напише, буде гарантована конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно оброблене співробітниками Служби безпеки України.

"Пам’ятай!Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення", — підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, київські поліцейські затримали 16-річного юнака, який вчинив підпали трьох поштових відділень Укрпошти . Хлопець уродженець Житомирської області та агент російських спецслужб.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ затримала підлітків, які підірвали відділення поліції на Київщині. Обіцяну винагороду від російських кураторів підлітки так і не отримали.