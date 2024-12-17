В Украине задержали наибольшую сеть российских агентов, которые "охотились" за F-16 (видео)

Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества

В Украине нейтрализовали масштабную агентурную сеть ГРУ ВС РФ, члены которой пытались обнаружить места базирования самолетов F-16. Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в 5 регионах страны.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Военная контрразведка СБУ разоблачила 12 российских агентов и их информаторов.

Участники сети действовали отдельно друг от друга и замыкались на находившегося на Днепропетровщине резидента (руководителя) агентурной группы. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

Он привлек к работе на врага подельников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинского ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16.

Кроме того, российские агенты пытались установить адреса компаний, вовлеченных в производство средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов. Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины.

Когда им удавалось получить предварительные сведения, агенты выдвигались на местность, где проводили доразведку вблизи потенциальных целей. Сначала участники агентурной группы "отчитывались" резиденту, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору.

Военная контрразведка СБУ задержала его организатора и 4 ключевых сообщников. Некоторые из участников агентурной сети оказались дезертирами, самовольно покинувшими подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Напомним, СБУ, ГУР и Силы обороны провели уникальную многоэтапную спецоперацию и уничтожили российский состав с 40 цистернами горючего. При этом была повреждена железнодорожная ветка, которая вела из Крыма на временно оккупированные территории под Запорожьем.