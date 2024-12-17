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Снігової казки не буде? Якої погоди на Різдво чекати українцям

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Якою буде погода на Різдво Новина оновлена 17 грудня 2024, 19:50
Якою буде погода на Різдво. Фото Pixabay

Прогноз погоди на 25 грудня

Цього року на Різдво в Україні не очікується значних морозів. Температура повітря буде на рівні 0 градусів.

Такий прогноз озвучила українська синоптика Наталія Птуха, пише NV. За її словами, на свято можливі також опади у вигляді дощу чи мокрого снігу.

"На Різдво, 25 грудня, значних морозів не передбачається. Якщо зараз переважають плюсові значення, іноді трохи нижче за нуль, то протягом різдвяного тижня температура в цілому буде близько нуля. Можливі опади, швидше за все — сніг з дощем. Хіба що ближче до кінця. року поле підвищеного тиску забезпечить погоду без опадів", — сказала Птуха.

Вона також додала, що в середині грудня морози відступили і цей тиждень буде досить теплим. А ось уже напередодні Різдва температурні показали дещо зменшаться.

Нагадаємо, ранішеми писали про те, якою буде погода в Україні до кінця грудня цього року і чи варто українцям чекати снігу на Новий рік. Згідно з прогнозами, у деяких містах очікується лише мокрий сніг цієї святкової ночі. А в деяких буде хмарна погода.

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#Україна #Погода #Різдво #Синоптик #Наталія Птуха