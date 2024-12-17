Снежной сказки не будет? Какой погоды на Рождество ждать украинцам

Прогноз погоды на 25 декабря

В этом году на Рождество в Украине не предвидится значительных морозов. Температура воздуха будет на уровне 0 градусов.

Такой прогноз озвучила украинский синоптик Наталья Птуха, пишет NV. По ее словам, на праздник возможны также осадки в виде дождя или мокрого снега.

"На Рождество, 25 декабря, значительных морозов не предвидится. Если сейчас преобладают плюсовые значения, иногда чуть ниже нуля, то в течение рождественской недели температура в целом будет около нуля. Возможны осадки, скорее всего — снег с дождем. Разве что ближе к концу года поле повышенного давления обеспечит погоду без осадков", — сказала Птуха.

Она также добавила, что в середине декабря морозы отступили и эта неделя выдастся довольно теплой. А вот уже в канун Рождества температурные показали несколько уменьшатся.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине до конца декабря этого года и стоит ли украинцам ждать снег на Новый год. Согласно прогнозам, в некоторых городах ожидается лишь мокрый снег в эту праздничную ночь.