Мете як взимку: в Україні випав перший сніг, де саме (фото, відео)

Стовпчики термометрів у деяких місцях України вже опустилися нижче за нуль

У вівторок, 1 жовтня, на Закарпатті та Івано-Франківщині випав сніг. У соціальних мережах з'явилися фото засніжених схилів з гори Піп Іван Чорногірський та Буковелю.

Окрім того, сніг продовжує засипати Прикарпаття. Телеграм-канали публікують відповідні відео.

Так, наприклад сніг замітає базу Заросляк, що біля Ворохти.

Стовпчики термометрів у деяких місцях України вже опустилися нижче за нуль. Так, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря зранку 1 жовтня становила 5 градусів нижче нуля.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, середня місячна температура повітря в жовтні 2024 року очікується на рівні 7-13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Кількість опадів прогнозується в межах норми. Очікується, що їх буде 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм.

За прогнозом сайту Wisemeteo, що дає довгостроковий прогноз, жовтень буде теплим. Наприклад, у Києві найнижча температура за весь місяць очікується вночі 8 вересня — 6 градусів тепла. Найвищі градуси будуть на початку місяця. В Україні та столиці ставатиме все прохолодніше, але різких похолодань не очікується.

Раніше "Телеграф" писав, що Африку накрив аномальний снігопад, а машини на дорогах були заблоковані.