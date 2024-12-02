В Одесі випав перший сніг. Чи довго він протримається (відео)

Сніг може випасти й в інших регіонах

У понеділок, 2 грудні, в Одесі випав перший сніг. Проте він майже одразу розтанув.

Про це свідчать відео з Одеси, які публікують місцеві Телеграм-канали. Попри опади у вигляді мокрого снігу зараз у місті тримається переважно плюсова температура.

Найімовірніше, снігова погода в Одесі довго не протримається. Адже, за прогнозом Українського гідрометцентру, у вівторок, 3 грудня, в місті очікується переважно плюсова температура від +2 до +4 °C. Буде хмарно з проясненнями, а опадів не передбачається.

Варто зазначити, що в понеділок також можливі опади у вигляду снігу в Херсонській, Кіровоградській областях. Також очікується сніг на півдні Черкаської області.

Прогноз на 2 грудня

Водночас у вівторок, 3 грудня, в Україні снігу вже не буде. По всій території країни опадів не передбачається. Температура повітря вдень буде переважно плюсовою, а вночі можливі заморозки.

Прогноз на 3 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Києві 2-4 грудня. Початок цього тижня принесе у столицю сильну хмарність, але без опадів. Синоптики попереджають, що цими днями температура буде поступово падати.