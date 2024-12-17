Электронное голосование и не только: какими могут быть послевоенные выборы в Украине

В Киеве изучают европейские модели

Украина рассматривает вероятность внедрения электронного голосования для проведения послевоенных выборов. Для этого она изучает существующие европейские модели.

Об этом пишет Politico со ссылкой на комментарий главы партии "Слуги народа" Елены Шуляк. По ее словам, Украина стремится к проведению демократических выборов после отмены военного положения.

"Сейчас у нас огромная проблема с реестром избирателей, потому что люди уехали за границу. По разным оценкам, только внутренне перемещенных лиц — 6,5 млн человек", — сказала она.

Она отметила, что даже после войны останется много вопросов, которые будут серьезным вызовом для Украины. Например, где украинцы будут голосовать, учитывая что они разбросаны по всему миру. Кроме того, непонятно как организовывать выборы на неподконтрольных территориях или среди людей, депортированных в Россию.

"Нас интересуют нюансы электронного голосования и техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ИТ-безопасности", — отметила Шуляк.

По ее словам, также рассматриваются возможности голосования по почте, голосование по доверенности и разные способы организации личного голосования за рубежом. Шуляк также добавила, что с момента отмены военного положения и до выборов может пройти более шести месяцев.

При этом издание отмечает, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы и ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны вноситься не раньше года до дня голосования.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал "Телеграфу" о том, что для подготовки к выборам необходим минимум год. Однако финансирование на эти цели не выделяют с 2022 года.