Готові організувати негайно. У Зеленського назвали умову проведення виборів в Україні

Вибори повинні відповідати деяким критеріям

Україна буде готова негайно провести демократичні вибори після встановлення справедливого миру. Президент України Володимир Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент".

Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Так він відповів на запитання про ймовірність виборів у 2025 році. Проте очільник ОП не уточнив, чи планує взяти участь у цих виборах президент.

"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", — сказав голова ОП.

За словами Єрмака, треба, щоб демократичний світ визнав ці вибори демократичними. Також необхідно, щоб їх визнали такими, що відповідають усім стандартам демократії у світі.

"Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишили країну", – наголосив голова ОП.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" народна депутатка Олена Шуляк заявила, що Україна вже зараз має розпочати підготовку законодавчої бази до президентських виборів після війни, аби вони пройшли на найвищому демократичному рівні.