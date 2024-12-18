Пенсии украинцев могут вырасти до 12 тысяч: названы условия

В Украине существует проблема распределения пенсий

Пенсия в Украине может значительно вырасти. Однако для этого государству нужно выполнить несколько условий.

Такое мнение выразил член общественного совета при Минсоцполитики Александр Вознюк. Он считает, что сейчас в Украине существует проблема распределения пенсий.

"Например, если прокурор или другой работник правоохранительной системы проработал 20 лет, то при выходе на пенсию за выслугу лет, с учетом надбавок и статусов, получает 50-60 тысяч гривен, а другой человек, проработав врачом или учителем, где была важная профессия, он получает копеечную пенсию", — отмечает он.

По мнению Вознюка, пенсия у украинцев может вырасти минимум до 12 тысяч гривен, но при условии, если искоренить коррупцию в стране, выровнять баланс выплат и реформировать Пенсионный фонд.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины собирается осуществить в 2025 году пенсионную реформу, в результате которой часть пенсионеров лишатся доплат к своим пенсиям, а некоторые вовсе потеряют выплаты. В первую очередь, планируется сократить размеры так называемых спецпенсий.