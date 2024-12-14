Як зміниться пенсія в Україні у 2025 році

"Телеграф" розповість, як зміниться рівень пенсій у Новому році

З 1 січня 2025 року максимальна пенсія в Україні не зростатиме.

Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2025—2027 роки, опублікованій на сайті Кабінету Міністрів України. Підвищувати максимальний рівень пенсій не будуть у зв’язку з тим, що прожитковий мінімум наступного року не змінюватиметься.

До максимальної пенсії будуть включені всі доплати та надбавки, але не входять надбавка до окремих категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.

Відповідно до законодавства України, максимальну пенсію в Україні можуть отримувати народні депутати, державні службовці, співробітники органів місцевого самоврядування та науковці. З 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсії в Україні становив 23 610 гривень.

Тим часом у Пенсійному фонді нагадали : для того, щоб з 1 січня 2025 року можна було вийти на пенсію у 60 років, необхідно придбати не менше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок. Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у деяких пенсіонерів виплата може зрости до 1500 гривень.