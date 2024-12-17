Якими будуть пенсії у 2025 році? ЗМІ з’ясували, кого позбавлять виплат

Журналісти дізналися, як виглядатимуть виплати пенсій з 2025 року

Кабінет міністрів України збирається здійснити у 2025 році пенсійну реформу, в результаті якої частина пенсіонерів втратять доплати до своїх пенсій, а деякі зовсім втратить виплати.

Про те, кого це торкнеться, розповідає "Апостроф". Насамперед планується скоротити розміри так званих спецпенсій, які отримують колишні та діючі співробітники правоохоронних органів та судової системи.

Такі пенсії не повинні перевищувати максимальний розмір 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Наразі такий прожитковий мінімум становить 2361 гривню — таким він залишиться і 2025 року. Відповідно десять прожиткових мінімумів – це 23 610 гривень. При цьому на сьогодні багато спецпенсій суттєво вищі, а, наприклад, у суддів та прокурорів вони можуть досягати 100 тисяч і більше гривень на місяць.

Також частину пенсіонерів буде позбавлено "чорнобильських" доплат. Річ у тім, що, за твердженням влади, багато пенсіонерів спеціально прописуються в Чорнобильській зоні (при цьому навіть не живучи там), домагаючись у зв’язку з цим щомісячних доплат до своїх пенсій у розмірі 2361 гривні (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб).

Тепер же "чорнобильська" доплата тепер буде доступна лише тим, хто проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Ще одна категорія українських пенсіонерів, у якої буде змінено виплати, — це пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це пов’язано з необхідністю встановлення факту, що конкретний пенсіонер живий і саме він отримує призначену йому пенсію. декількома способами.

Це можна зробити під час особистого відвідування відділення Пенсійного фонду або Ощадбанку, а також через веб-портал Пенсійного фонду за допомогою відеоконференції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у деяких пенсіонерів виплата може зрости до 1500 гривень.