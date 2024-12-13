Хто в Україні може достроково вийти на пенсію: перевірте список категорій

Пільги визначено статтею 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково — на п’ять років раніше, тобто з 55-и. А деякі жінки можуть вийти на пенсію навіть до досягнення 50 років, незалежно від віку та стажу.

Є низка професій, які дають громадянам таку можливість. Про це пише видання "На пенсії".

Зазначається, що зниження пенсійного віку поширюється, зокрема, на водіїв міського транспорту, працівників текстильних підприємств, працівників сільського господарства та інших категорій. Пільги визначено статтею 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Усі зазначені види дострокових пенсій розраховуються на загальних підставах, залежно від загального стажу та зарплати людини. А саме, йдеться про такі професії:

Трактористи та доярки. Вони можуть отримати пенсію 55 років за наявності 30 років стажу, з яких 20 років – на відповідній роботі. А жінки цих професій можуть вийти на пенсію у 55 років, маючи 25 років стажу (для трактористок – 15 років на роботі) та виконуючи норми обслуговування, які має встановити підприємство.

Працівники текстильного виробництва. Жінки, які зайняті на текстильному виробництві (на верстатах та машинах), можуть вийти на пенсію у 55 років, маючи не менше 20 років стажу на вказаних роботах.

Водії. Йдеться про водіїв міського транспорту та великовагових автомобілів. Вони можуть вийти достроково на пенсію 55 років, якщо мають відповідний стаж: для чоловіків – 30 років загального стажу, з яких 12,5 років – на зазначеній роботі, для жінок – 25 років, з яких 10 років – на тій самій роботі.

До речі, багатодітні жінки. Якщо вони працюють у сільському господарстві та виховали понад п’ятьох дітей до 14 років, тоді можуть отримати пенсію незалежно від віку.

Важливо врахувати, що на цьому перелік категорій громадян, які мають право на дострокову пенсію за віком, не закінчується. Також пільги також мають батьки дітей з інвалідністю або орфанними захворюваннями, батьки та дружини (дружини) загиблих учасників бойових дій, особи, звільнені за півтора року до досягнення пенсійного віку тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні запровадять накопичувальні пенсії.