Коли і чому в українця можуть забрати пенсію

Серед причин, через які в особи можуть забрати нарахування, є непроходження ідентифікації

Усі літні особи в Україні отримують пенсії згідно з законодавством. Однак якщо деякі з них будуть порушувати правила, то щомісячні виплати припиняться. Особам потрібно знати про шість основних обставин, коли нарахування заморожується.

Виплати припиняються за рішенням суду чи територіальних органів Пенсійного фонду України. Про це мовиться на інформаційній сторінці вебпорталу ПФУ.

За яких умов пенсії не надходитимуть українцям

якщо особа не пройшла ідентифікацію;

у документах міститься неправдива інформація;

у випадку смерті пенсіонера;

особа не отримує пенсію (не здійснює жодної активності на своєму банківському рахунку, куди надходить виплата) протягом 6 місяців;

пенсіонера визнано безвісти зниклим;

пенсіонер поїхав на ПМП за кордон тощо.

Аби поновити такі виплати, заявнику потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ, написати заяву та принести посвідчення особи. Подати заяву потрібно протягом 10 днів, після того, коли були з'ясовані обставини припинення нарахування пенсії.

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