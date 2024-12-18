Дроны на катушке выдерживают воздушные бои и не только: в чем преимущество оптоволокна (видео)

В зависимости от типа дрона, катушку и кабель можно защитить лучше, чтобы не было обрыва

Не только российские кафиры используют на фронте дроны с передачей сигнала по оптоволокну. Украинские мастера пристроили такую систему управления на разные типы дронов.

Их показали на Demo Day команды DRONARIUM, рассказывает "Милитарный". Оптоволоконное управление установили на FPV-дрон, который мог при этом активно маневрировать и нес боевую нагрузку, БпЛА-бомберы, роботизированные наземные платформы, которые могут ехать задним ходом.

Важнейшим в использовании оптоволокна в дронах является стабильное управление и передача данных. Они происходят с минимальной задержкой, в городских условиях такая технология незаменима, потому что радиосигнал часто теряется из-за застройки.

В дроны встраивают оптоволоконную катушку. Для наземных платформ ее вес не играет большой роли, поэтому она может быть защищена и это уменьшит вероятность обрыва. Для летательных аппаратов устанавливали катушку весом примерно 2,3 кг с проводом до 10 км длиной. Пропускная способность провода — от 100 до 1000 Мбит/с.

Кроме стабильности связи преимуществом такой системы является стоимость — они "в десятки раз дешевле защищенных систем радиосвязи". Самая большая проблема – возможность обрыва провода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ракете-дроне "Пекло", которую корректнее называть малой крылатой ракетой. Уже начался ее серийный выпуск – она летит 700 км.