Є важливий нюанс з наказом Сирського про ротацію в ЗСУ: військовий експерт пояснив механізм

Експерт пояснив, чому без контролю рішення може не працювати

Наказ головнокомандувача ЗСУ про обов’язкову ротацію військових після двох місяців на позиціях стане важливим кроком, однак його ефективність залежатиме від реального контролю за виконанням.

Військовий експерт Олег Старіков в коментарі "Телеграфу" наголосив, що армія живе та воює за документами. "Якщо цей порядок раніше не був регламентований, то це зробили зараз, і це вже наказ для командування. У разі його порушення безпосередній командир та його підлеглий понесуть дисциплінарні стягнення. Тому у недбалих командирів зникає можливість зловживати своїм службовим становищем або перевищувати свої повноваження", — оцінює Старіков наслідки наказу.

Проте контролювати його виконання має відповідний орган військової юстиції, якої в Україні немає. "Без впровадження військової юстиції, яка в особі військової прокуратури контролюватиме виконання законодавства України та наказів ГК ЗСУ, статутного порядку досягти неможливо", — вважає експерт.

Нагадаємо, в Україні наразі немає окремої системи військової юстиції (військових судів та прокуратур), оскільки її було ліквідовано у 2010-х роках. Наразі йде обговорення повернення до такої юридичної практики, зокрема є відповідний законопроєкт. Зауважимо, наразі контроль за виконанням наказів, зокрема щодо ротації та логістики, здійснюється через багаторівневу систему військового управління. У разі бездіяльності командирів різних ланок, може втрутитися Військова служба правопорядку або головна інспекція Міністерства оборони України.

Здебільшого наказ Олександра Сирського викликав схвальні відгуки. Зокрема, ексрадниця голови Міноборони Дана Ярова написала лаконічно "нарешті", а от нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що "звісно краще було б ще обмежити час перебування піхоти".

Допис Ярової про наказ Сирського

Допис Гончаренка про наказ Сирського

Напередодні військова омбудсменка Ольга Решетілова зауважила, що після 40 днів перебування на позиціях, людині стає без різниці, виживе вона чи ні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна активно будує лінію оборони на півночі. Пропозицію її звести висував ще колишній головнокомандувач ЗСУ, та вона може бути марною витратою коштів.