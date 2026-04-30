"Він просто бреше": Безугла накинулася на нардепа в Раді (фото, відео)

Сварка сталася через законопроект про кіберсили

Засідання Верховної Ради 30 квітня не обійшлося без інцидентів – нардеп Мар’яна Безугла накинулась на колегу Олександра Федієнка під час його виступу.

Про це у своєму Telegram-каналі розповідає народний депутат Олексій Гончаренко. Він також опублікував відповідні фотографії із зали.

Мар’яна Безугла підійшла до Федієнка і почала перебивати та звинувачувати у брехні. Сварка сталася через внесення поправок до законопроекту.

"Сьогодні, шановні колеги, я хочу звернути увагу на законопроект про кіберсили. І мова не тільки про законопроект №12349. Мова про наших військових. Кіберсили вже існують. Вони працюють, знищують ворога в кібердомені. Виконують завдання 24/7. Поки ми з вами тут сидимо, вони і зараз працюють. Але ми не маємо закону, який дає їм відповідний повноцінний статус кіберсил — чіткі правила та захист…. І доки військові вміло виконують свою роботу в умовах війни, ми тут не можемо навіть внести цей закон до зали, бо одна з наших колег (Мар'яна Безугла, — Ред.) подала тисячу правок, і використовує їх не для покращення, а як інструмент блокування. Колеги зараз, на жаль, тут немає", — сказав Федієнко і одразу після цього до нього підбігла Безугла, сказав: "Не бреши, я тут, на місці. Ти робиш гарну вивіску…".

За словами Гончаренка, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вибачився за поведінку Безуглої перед парламентаріями.

Сама Мар’яна Безугла прокоментувала ситуацію у своєму Telegram-каналі: "Я не проти кіберсил, я проти під красивою вивіскою створювати черговий штаб Сирського, в якому якщо не виконав, що він хоче, підеш в піхоту. Це дійсно те, чого прагнуть кіберфахівці?".

При цьому Олексій Гончаренко каже, що Безугла має намір вибачитися перед Федієнком за свою витівку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Безугла зухвало відреагувала на те, що її можуть судити за держзраду.