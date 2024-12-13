"Тунгуска" проти "Шахедів": що радянська зенітка може протиставити сучасному ударному дрону (відео)

"Тунгуска" має дві автоматичні гармати та ракетну установку

Російські війська майже щодня атакують Україну далекобійними дронами типу Shahed або "Герань". Для оборони від них використовують зенітні самохідні установки Gepard і не тільки.

Однак в України є залишки радянського озброєння, які здатні протистояти цим безпілотникам. Це зенітні гарматно-ракетні комплекси 2С6 "Тунгуска". Defense Express наголошує, згадки про це в інформаційному просторі майже немає, окрім репортажу з позицій ППО Сухопутних військ.

Точна кількість наявних "Тунгусок" в ЗСУ невідома, їх може бути близько 75. Наголошується, що на машині, показаній у відео — дві відмітки про збиті дрони Shahed.

Під час полювання на дрони, оператор бачить не тільки їх, а й все що навколо. Якщо параметри цілі співпадають — її супроводжують до входу в зону ураження. Виявити ворожий дрон допомагають дві антени, перша з яких — станція виявлення. "Вона в бойовому положенні підіймається, обертається по кругу на 360° скануючи простір навколо себе і на ІКО (інформаційний екран) відображаються цілі. Тоді антена ССЦ, яка знаходиться в нас попереду, буде супроводжувати ціль. З неї уже інформація буде перетікати на комп'ютер, який буде обробляти інформацію. Коли ми натиснемо на кнопочку "Пуск", снаряди полетять в потрібному напрямку", — розповідає один з членів екіпажу.

"У Тунгуски є два озброєння це ракети керовані, машина дозволяє мати на борту вісім таких ракет, також ми маємо два зенітних автомати 30-го калібру", — пояснює військовий.

Характеристики 2С6 "Тунгуска"

Дальність ураження — до 4 км, зенітними ракетами — до 8 км

Висота цілей — до 3,5 км

Екіпаж — 4 особи

Озброєння — дві 30-мм гармати 2А38 та дві спарені пускові установки ЗУР 9М311

Темп вогню 5000 постр/хв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, якщо "Шахед" не збити, він може літати в небі годинами, аж до доби. Досягти тривалішого польоту росіянам вдалось завдяки зменшенню бойової частини — такі дрони мають виснажувати українську ППО.