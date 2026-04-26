"Шахтар" — "Крістал Пелас": прогноз на півфінал Ліги конференцій

Український клуб – аутсайдер півфінальної стадії

У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" проведе перший півфінальний матч у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперником Гірників на цій стадії виступить англійський "Крістал Пелас".

Що потрібно знати

"Шахтар" — аутсайдер протистояння з "Крістал Пелас"

Букмекери ставлять на мінімальну поразку Гірників

ШІ дає невеликі шанси донеччанам на нічию

На думку букмекерів, англійці – беззаперечні фаворити зустрічі та протистояння. Про це повідомляє "Телеграф".

На перемогу "Шахтаря" у першому матчі букмекери vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,92. Водночас тріумф гостей імовірніший — коефіцієнт 2,02. Додамо, що вихід Гірників у фінал малоймовірний — коефіцієнт 2,88 (35%).

Найімовірнішим результатом зустрічі фахівці називають мінімальну перемогу англійців із рахунком 0:1 – коефіцієнт 5,55.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що зустріч, ймовірно, завершиться гольовою нічиєю або мінімальною перемогою гостей. ШІ ставить на результат 1:1 або 1:2 на користь "Крістал Пелас", футболісти якого сильні фізично і можуть задавити Гірників пресингом. ChatGPT відзначає сильну атаку у "Шахтаря", що може допомогти Гірникам забити гол у першій грі.

Редакція "Телеграфа" вважає, що Гірники програють із різницею у 2 м’ячі.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).