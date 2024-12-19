Через аварію танкерів біля Керчі почали вмирати дельфіни: яка ситуація на узбережжі Анапи зараз (фото, відео)

Наслідки можуть відчуватись десятиліття

На узбережжі Анапи виявили жертву масштабного розливу нафтопродуктів. Це загиблий дельфін.

Про це повідомили фахівці науково-екологічного Центру порятунку дельфінів "Дельфа", передають росЗМІ. Спеціалісти обстежили тіло тварини — воно було все у мазуті.

Берегова лінія в районі Бугазької коси суцільно вкрита мазутом, який потрапив у море внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці. Місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Наслідки катастрофи можуть відчуватися роками. Повне очищення акваторії може зайняти до 10 років.

Завідувач відділу дистанційних методів дослідження Морського гідрофізичного інституту РАН Сергій Станичний попереджає про те, що мазут, який осів на дно протоки, може піднятися на поверхню влітку через прогрівання води. Подібна ситуація вже траплялася після аварії танкера у 2007 році. Тому курортний сезон на узбережжі Чорного моря РФ — під серйозною загрозою.

На пляжах регулярно знаходять птахів, вкритих нафтопродуктами. Волонтери доправляють постраждалих тварин до спеціалізованих центрів допомоги.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни скаржаться на жахливий сморід моря після катастрофи танкерів. Дихати не можливо, кажуть місцеві мешканці.