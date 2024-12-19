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Будьте сообразительнее и "не умничайте". Как правильно перевести фразу на украинский

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как сказать "не умничай" на украинсом Новость обновлена 19 декабря 2024, 08:58
Как сказать "не умничай" на украинсом. Фото Телеграф

Список этих слов и фраз вам точно пригодится

Нередко можно услышать, как люди используют фразу "не умнічай" в украинском языке в разговоре, например, со слишком навязчивым собеседником. Точного перевода этого выражения нет, однако есть более забавные варианты, которые можно использовать вместо него.

На украинский язык можно перевести слово "умничать". Они будут звучать следующим образом: "мудрячити", "химерити", "вимудровувати", "розумувати", "мудрагелити".

Также можно сказать так: "хитрувати", "мудрувати", "вигадувати".

Аналоги выражения "не умнічай"

  • "не хитруй";
  • "не мудруй" ;
  • "не вигадуй";
  • "не розумуй" .

Чем еще заменить "не умнічай"

  • "Не вчи вченого їсти хліба печеного".
  • "Не вчи орла літати, а солов'я співати".
  • "Не будь такий розумний, як твого батька діти".
  • "Не вчи кота сметану їсти".
  • "Не вчи попа службу правити".
  • "Без попа знаю, що в неділю — свято".
  • "Не кажи господині, як їй борщ варити".
  • "Не вчи рибу плавати".
  • "Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить в украинском языке "велике дякую". По словам языковеда Александра Авраменкл, фраза "большое спасибо" ("велике дякую") – грамматически неправильная.

Теги:
#Украина #Украинский язык #Фразы