Будьте сообразительнее и "не умничайте". Как правильно перевести фразу на украинский

Список этих слов и фраз вам точно пригодится

Нередко можно услышать, как люди используют фразу "не умнічай" в украинском языке в разговоре, например, со слишком навязчивым собеседником. Точного перевода этого выражения нет, однако есть более забавные варианты, которые можно использовать вместо него.

На украинский язык можно перевести слово "умничать". Они будут звучать следующим образом: "мудрячити", "химерити", "вимудровувати", "розумувати", "мудрагелити".

Также можно сказать так: "хитрувати", "мудрувати", "вигадувати".

Аналоги выражения "не умнічай"

"не хитруй";

"не мудруй" ;

"не вигадуй";

"не розумуй" .

Чем еще заменить "не умнічай"

"Не вчи вченого їсти хліба печеного".

"Не вчи орла літати, а солов'я співати".

"Не будь такий розумний, як твого батька діти".

"Не вчи кота сметану їсти".

"Не вчи попа службу правити".

"Без попа знаю, що в неділю — свято".

"Не кажи господині, як їй борщ варити".

"Не вчи рибу плавати".

"Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить в украинском языке "велике дякую". По словам языковеда Александра Авраменкл, фраза "большое спасибо" ("велике дякую") – грамматически неправильная.