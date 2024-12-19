Будьте сообразительнее и "не умничайте". Как правильно перевести фразу на украинский
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Список этих слов и фраз вам точно пригодится
Нередко можно услышать, как люди используют фразу "не умнічай" в украинском языке в разговоре, например, со слишком навязчивым собеседником. Точного перевода этого выражения нет, однако есть более забавные варианты, которые можно использовать вместо него.
На украинский язык можно перевести слово "умничать". Они будут звучать следующим образом: "мудрячити", "химерити", "вимудровувати", "розумувати", "мудрагелити".
Также можно сказать так: "хитрувати", "мудрувати", "вигадувати".
Аналоги выражения "не умнічай"
- "не хитруй";
- "не мудруй" ;
- "не вигадуй";
- "не розумуй" .
Чем еще заменить "не умнічай"
- "Не вчи вченого їсти хліба печеного".
- "Не вчи орла літати, а солов'я співати".
- "Не будь такий розумний, як твого батька діти".
- "Не вчи кота сметану їсти".
- "Не вчи попа службу правити".
- "Без попа знаю, що в неділю — свято".
- "Не кажи господині, як їй борщ варити".
- "Не вчи рибу плавати".
- "Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить в украинском языке "велике дякую". По словам языковеда Александра Авраменкл, фраза "большое спасибо" ("велике дякую") – грамматически неправильная.