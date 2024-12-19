Відстрочка для опікунів: як оформити догляд за людиною старше 80 років

Потрібно зібрати всі необхідні документи

В Україні особи віком старше 80 років можуть бути визнані недієздатними за рішенням суду. Якщо через стійкий психічний розлад вони не можуть усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними, їм потрібна опіка.

Порядок визнання недієздатності та призначення опікуна регулюється нормами Цивільного кодексу та Цивільно-процесуального кодексу. Детальніше про це розповіли юристи компанії "INSEININ".

Фахівці пояснюють, що суд призначає опікуна після подання відповідних документів органом опіки та піклування. У більшості випадків опікуном стають близькі родичі — онуки, брати, дядьки або інші родичі, які мають можливість виконувати обов’язки опікуна.

"Також, суд враховує подання органу опіки та піклування міської ради району про рекомендацію призначення конкретної особи опікуном недієздатної особи , переважно тому, що той виявив бажання виконувати такі обовʼязки", — зазначають юристи.

Як встановити опікунство

Для оформлення опікунства над особою старше 80 років потрібен пакет документів, серед яких:

висновок судово-психіатричного експерта, що особа старше 80 років не може розуміти значення своїх дій та не може керувати ними;

рішення виконавчого комітету ради про рекомендацію призначити опікуном онука, дядька, брата чи іншу особу;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

висновок комісії про призначену матеріальну допомогу по догляду за перестарілою особою старше 80-річного віку її родичем (онукові, дядьку, брату і тд.);

довідка про отримання допомоги на догляд за перестарілою, старше 80 років одним з родичів;

довідка ЛКК, що людина 80+ річного віку потребує постійного стороннього догляду;

медичний висновок, що родич (онук, дядько, брат та інші) за станом здоровʼя може надавати соціальні послуги з догляду.

Після подання заяви до суду рішення про призначення опікуна набирає чинності одразу після винесення ухвали.

Як змінити опікуна

За потреби зміни опікуна необхідно звернутися до суду з відповідною заявою. Причинами для зміни можуть бути:

нездатність опікуна виконувати свої обов’язки через стан здоров’я;

неналежне виконання обов’язків опікуна;

переїзд або сімейні обставини;

ініціатива органу опіки та піклування.

Рішення про опікунство діє до двох років, якщо інше не визначено судом. По завершенні цього терміну опіку можна продовжити, підкреслюють юристи.

Після документального підтвердження опікунства, громадянин має право звернутися до ТЦК та СП зі заявою про відстрочку.

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