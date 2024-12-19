Отсрочка для опекунов: как оформить уход за человеком старше 80 лет

Нужно собрать все необходимые документы

В Украине лица старше 80 лет могут быть признаны недееспособными по решению суда. Если из-за стойкого психического расстройства они не могут осознавать значения своих действий или управлять ими, им нужна опека.

Порядок признания недееспособности и назначения опекуна регулируется нормами Гражданского кодекса и Гражданского процессуального кодекса. Детальнее об этом рассказали юристы компании "INSEININ".

Специалисты объясняют, что суд назначает опекуна после представления соответствующих документов органом опеки и попечительства.

"Также суд учитывает представление органа опеки и попечительства городской рады района о рекомендации назначения конкретного лица опекуном недееспособного лица , преимущественно потому, что тот изъявил желание выполнять такие обязанности", — отмечают юристы.

Как установить опекунство

Для оформления попечительства над человеком старше 80 лет требуется пакет документов, среди которых:

заключение судебно-психиатрического эксперта, что лицо старше 80 лет не может понимать значение своих действий и не может управлять ими;

решение исполнительного комитета совета о рекомендации назначить опекуном внука, дяди, брата или другое лицо;

акт обследования материально-бытовых условий;

заключение комиссии о назначенной материальной помощи по уходу за престарелым лицом старше 80-летнего возраста за ее родственником (внуку, дяде, брату и тд.);

справка о получении пособия по уходу за престарелой старше 80 лет одним из родственников;

справка ЛКК, что человек 80+ летнего возраста нуждается в постоянном постороннем уходе;

медицинское заключение, что родственник (внук, дядя, брат и другие) по состоянию здоровья может оказывать социальные услуги по уходу.

После подачи заявления в суд решение о назначении опекуна вступает в силу сразу же после вынесения определения.

Как изменить опекуна

При необходимости смены опекуна необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением. Причинами для смены могут быть:

неспособность опекуна выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья;

ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна;

переезд или семейные обстоятельства;

инициатива органа опеки и попечительства.

Срок действия решения

Решение об опекунстве действует до двух лет, если иное не определено судом. По истечении этого срока опеку можно продлить, подчеркивают юристы.

После документального подтверждения опекунства гражданин имеет право обратиться в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке.

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