В який областях найбільше мобілізують і від чого це залежить. У ТЦК відповіли на питання

Є області, де дійсно більше військових частин

В Україні триває обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних, які можуть отримувати повістки від територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте у багатьох виникає питання: чи є якийсь ліміт, чи межа кількості мобілізованих в одній області.

Відповідь дав начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

"Неможливо сказати, де найбільше чи найменше мобілізують. Усіх переважно направляють до навчальних центрів. Після військової частини напряму можуть бути призвані тільки ті військовозобов'язані, які проходили службу не більше 10 років тому, були звільнені й за станом здоров'я придатні, близько 90%, проходять через навчальні центри", – сказав Монукало.

Він наголошує, що чоловіки до 45 років здебільшого спрямовують до штурмових підрозділів. А от людей старше 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби.

Водночас кількість мобілізованих залежить від кількості тих, що перебувають на військовому обліку в конкретному регіоні.

"Наприклад, у Сумській області може здаватися, що мобілізують більше, ніж у деяких, наприклад, у західних регіонах України. Проте це пояснюється лише різницею в числі облікованих військовозобов'язаних. Зараз процес мобілізації автоматизований за допомогою системи "Оберіг". Наприклад, у Запорізькій області може бути більше військових частин, які потрібно укомплектувати, ніж у Сумській, і це впливає на кількість мобілізованих у регіонах. Усе залежить від потреби держави. Якщо є необхідність укомплектування певних підрозділів — це робиться", – розповів військком.

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