До ТЦК йти не доведеться: як простіше оформити відстрочку від мобілізації

У кожного варіанта є свої плюси та мінуси

В Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Оформити її можна як в ТЦК та СП, так і онлайн через застосунок "Резерв+".

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що "паперове" оформлення має лише одну ключову перевагу — можливість отримати довідку про надану відстрочку. Такий документ може знадобитися в разі перевірки або для подання в інші установи.

Однак паперовий спосіб має деякі недоліки:

витрата часу на черги та збирання довідок;

фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;

додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;

ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);

можливість незаконної відмови чи затримок у процесі розгляду заяви.

Онлайн-оформлення відстрочки має значні переваги:

процедура займає значно менше часу, ніж візит до ТЦК;

заявку можна подати з будь-якого місця, не виходячи з дому;

відсутність потреби в нотаріальних послугах чи інших додаткових витратах;

система автоматично обробляє заявки, що мінімізує ризик суб’єктивних рішень.

"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — зазначила адвокатка Дар’я Тарасенко, наголошуючи, що онлайн-оформлення є менш ресурсозатратним та більш надійним способом.

Нагадуємо, що отримати відстрочку від мобілізації онлайн наразі можуть не всі. Скористатися послугою мають можливість люди з інвалідністю і студенти, аспіранти .

Також оформити відстрочку через "Резерв+" можуть багатодітні батьки. Однак за однієї умови — чоловік повинен мати трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою, з якою чоловік перебуває у шлюбі на момент подання заявки.

Якщо діти від різних шлюбів або позашлюбні, онлайн-оформлення неможливе. Також це стосується чоловіків, які вже розлучилися з матір'ю своїх дітей.

Раніше "Телеграф" писав, чи є подача заяви про відстрочку оновленням даних у ТЦК. Цей обов'язок покладається на самого громадянина.